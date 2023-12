Dakar | Prodrive risponde schierando Loeb, Al-Attiyah e 7 Hunter

"Una delle più grandi sfide della nostra storia". Prodrive ha commentato così la Dakar 2024, il rally raid più celebre al mondo, a cui prenderà parte con ben 7 vetture. L'obiettivo è preciso: portare a casa il successo assoluto nella categoria Auto dopo esserci andata sempre più vicina, ma sfiorandola appena senza mai poterla afferrare.

Le vetture di punta nell'edizione 2024 della Dakar saranno principalmente 2. La prima è quella affidata al team Bahrain Raid Xtreme che schiererà ancora il 9 volte campione del mondo WRC Sébastien Loeb assieme a Fabian Lurquin.

"Abbiamo già ottenuto buoni risultati con Prodrive, ma per me la vittoria alla Dakar è il mio vero obiettivo", ha dichiarato Loeb. "Devo fare il massimo in ogni tappa. Fabian e io lavoreremo assieme per avere la velocità, la giusta navigazione e per evitare i problemi nel corso delle tappe".

"Tuttavia, la Dakar ha sempre delle sorprese celate ovunque, dunque dovremo cercare di mettere tutto assieme in questa grande avventura. Non vedo l'ora di partire".

Photo by: Prodrive Prodrive Hunter

La seconda, invece, sarà per il team Nasser Racing, la struttura realizzata dal campione in carica della Dakar, Nasser Al-Attiyah, per correre nella stagione 2024 con la vettura che dal 2025 sarà riconosciuta sotto il marchio Dacia.

Ricordiamo infatti che il marchio romeno, a partire dal 2025, proporrà una line up di tre vetture affidandole proprio ad Al-Attiyah, Loeb e a Christina Gutierrez.

"Quando ho guidato la Hunter della Prodrive per la prima volta sono stato davvero molto felice nel vedere come si è comportata ad alta e bassa velocità", ha dichiarato Al-Attiyah.

"Mi sono subito sentito a casa in questa vettura. Chiaramente il mio obiettivo è vincere un'altra Dakar e farlo al volante di una macchina diversa. Speriamo di avvicinarci al record di vittorie che detiene Stéphane Peterhansel. Ci siamo preparati bene con il team e credo che avremo grandi chance di successo".

Photo by: Prodrive Prodrive Hunter

Oltre alle due vetture per i due campioni dei rally, Prodrive fornirà anche due Hunter alla squadra brasiliana X Rally Team. Questa schiererà le vetture per Cristian e Marcos Bamgart. Il team cinese YunXiang China Team avrà a disposizione tre vetture per gli equipaggi formati da Liu Feilong/Yicheng Wang, Sun Ping/Liao Min e Zi Rong/Pan Hong Yu.

David Richards, presidente di Prodrive, ha dichiarato: "Se ripenso a quando abbiamo iniziato questo programma con il Bahrain e il Team BRX e ricordo quanto lavoro è stato fatto per la macchina e per ogni evento da allora, devo dire che sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto e di avere le sette Prodrive Hunter iscritte alla Dakar 2024".

"Avere Seb e Nasser insieme è una squadra da sogno per Prodrive, perché hanno l'esperienza, la velocità, i copiloti e la macchina per spingere fin dalla prima tappa. La Dakar rappresenta l'apice del motorsport mondiale con tappe incredibilmente ardue, soprattutto con l'aggiunta della tappa '48 ore Chrono' di quest'anno, ed è una sfida che non vediamo l'ora di affrontare".