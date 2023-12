Dakar | KTM perde uno dei suoi big: Walkner out per un grave infortunio

La 46° edizione del Rally Dakar è alle porte e i piloti stanno ultimando i preparativi per essere in piena forma per l'inizio della gara più dura del mondo. I concorrenti partiranno da Al-Ula il 5 gennaio 2024 per un percorso di quasi 5.000 chilometri di tappe cronometrate, ma la categoria moto è già certa dell'assenza di uno dei candidati alla vittoria.

Durante un allenamento in California, Matthias Walkner ha subito un grave incidente nel quale ha riportato una frattura multipla alla tibia e al perone, oltre che alla caviglia, e sarà quindi assente all'evento saudita. Lo stesso austriaco ha inviato un messaggio ai suoi fan sui social network per confermare la brutta notizia e per assicurare loro che tornerà dopo diversi mesi di recupero.

L'incidente si è verificato il 5 dicembre, come ha confermato la KTM, ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in un ospedale di Palm Springs: "Cari fan e amici, purtroppo vi comunico una bruttissima notizia dopo l'ultima sessione di allenamento negli Stati Uniti prima della Dakar. Stavamo andando ad andatura moderata per fare un sopralluogo sul nostro percorso di allenamento".

"Come spesso accade nel nostro sport, siamo al 'buio' con un po' di polvere dei piloti davanti, non ho visto un dislivello di cinque metri e sono caduto da un pendio. La prima diagnosi dei medici dell'ospedale californiano è stata piuttosto negativa, con fratture multiple (esposte) a tibia, perone e piede", ha proseguito il corridore. "La diagnosi peggiore è una frattura molto complessa della parte superiore della caviglia sinistra. Non sono sicuro che anche il ginocchio sia lesionato".

"La prima operazione è andata bene e spero di poter tornare presto in Austria. Lì mi sottoporrò a ulteriori operazioni e a una lunghissima riabilitazione", ha spiegato Matthias Walkner. "Ringrazio il team KTM, i miei colleghi e la squadra di soccorso, nonché il Red Bull APC di Los Angeles per avermi aiutato con il suo team di esperti. Grazie a tutti per i messaggi e le parole di incoraggiamento, il sogno di un'altra Dakar si è infranto e si prospettano tempi molto difficili".

Non è l'unica cattiva notizia per l'azienda austriaca, poiché anche il vincitore dello scorso anno Kevin Benavides, che aveva già subito un grave infortunio simile a quello del suo compagno di squadra, ha subito un incidente, anche se l'argentino dovrebbe essere in grado di difendere la sua corona senza problemi nel deserto dell'Arabia Saudita.