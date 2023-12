Dakar | Sainz: L'Audi 2024 è la migliore che abbia mai avuto"

Il Rally Dakar è alle porte e Carlos Sainz sta affrontando quella che sembra l'ultima possibilità per Audi di ottenere la tanto attesa vittoria. Il pilota spagnolo ha presentato il suo progetto al Circuito del Jarama, dove ha svelato l'aspetto finale della sua RS Q e-tron e ha affermato che si tratta della "migliore" auto realizzata dal marchio tedesco nelle sue tre partecipazioni.

Lo spagnolo ha insistito sul fatto che era motivato a recarsi in Arabia Saudita per puntare alla vittoria, che sarebbe la quarta della sua carriera, e anche se nulla è deciso oltre a questo, spera di fare bene: "È possibile che sia l'ultima, ma non è ancora deciso. Abbiamo messo in campo tutto il team Audi, perché tre anni fa, quando tutto è iniziato, sembrava fantascienza, ma è stato fatto uno sforzo per correre, vincendo delle tappe, e speriamo quest'anno di lottare fino alla fine".

Il due volte campione del mondo WRC ha affermato che l'auto che guiderà il 5 gennaio 2024 è senza dubbio la migliore che gli sia stata offerta dalla casa tedesca, e ha commentato un fattore chiave che lo ha spinto a rischiare più di quanto volesse: "È la migliore Audi, senza dubbio, non potrebbe essere altrimenti. L'anno scorso le sospensioni ci hanno dato qualche grattacapo e dopo il rally abbiamo pensato di prendere un'altra strada, e così è stato.

"Abbiamo una macchina con sospensioni migliori, più confortevoli, e questo ci aiuterà, oltre a continuare a lavorare sull'affidabilità, ma è una macchina così complessa, che anche se è il terzo anno, escono sempre cose nuove", ha continuato lo spagnolo. Non è facile, perché il Marocco non lo è stato, ma stiamo chiudendo il cerchio e speriamo di fare una Dakar pulita".

L'aspetto su cui ha voluto soffermarsi è il rapporto peso-potenza, forse il più importante e quello che più influisce sulle prestazioni della RS Q e-tron: "Lo sapete tutti, si può tornare indietro nel tempo, e andare con una macchina di cento chili più pesante e con meno potenza, che poi è stata pareggiata, era come lottare contro un muro, è la legge del motore, il rapporto peso-potenza".

Photo by: Audi Audi RS Q e-tron

"Non è che la potenza elettrica sia maggiore o minore, mi è stato chiaro fin dal primo giorno, e la telemetria ci ha dato ragione, l'anno scorso siamo partiti sotto e ci hanno dato 8kW in più, e quest'anno ce ne hanno dati di più, credo 15kW", ha spiegato Carlos Sainz, che ha immaginato che aumentare il peso rispetto al resto delle squadre non sarebbe stato fattibile. "Per mettere più chili al resto delle squadre, i marchi avranno chiesto di farlo, ma avranno detto di no".

"Anche se si aggiunge più peso, e non potenza, è più sgradevole da guidare, le parti soffrono di più che con una macchina più leggera, e immagino che quando si presenterà la situazione, con più peso per gli altri o più potenza per Audi, e con le tabelle, tutti direbbero che daremmo la potenza che tocca, senza complicare il resto, che li costringerebbe a modificare sospensioni e parti, penso che sarebbe la discussione e il risultato", ha detto lo spagnolo.

"Siamo cento chili più pesanti, ma con quella potenza si compensa e saremo un po' più alla pari, senza dover correre quei rischi dei primi due anni per cercare di stare con loro", ha detto il pilota Audi. Nella Dakar, se si prendono molti rischi, si può guadagnare tempo, ma ci sono sempre delle trappole e, per quanto coraggiosi si possa essere, si viene scoperti".

Il Rally Dakar 2024 potrebbe essere visto come un evento di transizione, visto che Nasser Al Attiyah si sta preparando per l'approdo alla Dacia, come Sébastien Loeb, o per l'arrivo della nuova generazione alla Toyota, ma Carlos Sainz non la vede così: "Non lo vedo come un anno di transizione, perché in questo terzo Audi, la macchina Prodrive, ha anche più o meno questo, hanno vinto tappe con Loeb, è una macchina competitiva, e Nasser ha anche vinto la Baja a Dubai".

"Non è una transizione, sappiamo cosa ci sta preparando l'Arabia Saudita, anche se con il roadbook non c'è più una lotteria o situazioni assurde in cui può succedere di tutto, non la considero una transizione", ha spiegato lo spagnolo. "La Dacia sarà una vettura Prodrive evoluta rispetto a quella attuale. Non sappiamo cosa succederà con Audi, e ci sarà l'arrivo di Ford, con Nani, a cui mando un abbraccio per quello che è successo, ed è una grande novità averlo".

"La Toyota ha piloti esperti con Giniel de Villiers e Yazeed Al Rajhi, e i nuovi con Lucas Moraes e Seth Quintero. Sarà più difficile conquistare i primi posti, ma credo che Nasser [Al Attiyah], Sébastien Loeb, Stephane Peterhansel, Mattias Ekstrom e le Toyota siano i protagonisti del rally", ha dichiarato il tre volte vincitore della Dakar.