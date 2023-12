Toyota: assalto alla Dakar 2024 con 5 equipaggi e la nuova Hilux

Il team Toyota Gazoo Racing che affronterà la Dakar 2024 ha già voltato pagina. Dopo il doloroso addio della stella Nasser Al-Attiyah (passato in Prodrive che, dall'anno prossimo, diverrà Dacia), il team che ha base in Sudafrica ha letteralmente aperto un nuovo corso e si presenterà alla prossima edizione del Rally Raid più celebre al mondo con una formazione non solo rinnovata, ma anche molto più grande rispetto a quanto fatto nelle ultime edizioni.

Alla Dakar 2024 Toyota schiererà ben 5 equipaggi con altrettante 5 GR DKR Hilux Evo T1U ufficiali. Per il marchio giapponese un vero e proprio record, ma è la chiara fotografia di quanto sia impegnata nei rally raid e di quanto voglia ben figurare non solo nel presente, ma anche e soprattutto nel futuro ingaggiando piloti giovani, ma di valore assoluto.

Questo lo avevamo capito già qualche settimana fa, quando erano stati ufficializzati gli ingaggi del promettente Seth Quintero, stella dei Lighweight prototypes, e del sorprendente brasiliano Lucas Moraes, terzo assoluto nella categoria Auto alla Dakar 2023 da privato nella sua prima apparizione della carriera.

Oggi sono stati ufficializzati anche gli altri tre equipaggi che formeranno il plotone Toyota Gazoo Racing. L'unica certezza è la presenza di Giniel De Villiers. Arrivato a completare 20 Dakar in carriera, il sudafricano è il punto d'unione tra le line up passate e quella del presente.

Accanto a lui, oltre a Quintero e Moraes, ci saranno due esordienti altrettanto promettenti. Stiamo parlando di Saood Variawa - navigato da François Cazalet - e di Guy Botterill, che avrà alle note Brett Cummings. Botterill prenderà il posto dell'infortunato Henk Lategan, infortunatosi in Sudafrica nella prima fase dell'anno ma non ancora pronto per affrontare una sfida così probante dal punto di vista fisico come la Dakar.

Photo by: Toyota Toyota Gazoo Racing DKR Hilux EVO T1U

Variawa, 18 anni appena, sarà alla sua prima Dakar e andrà alla caccia delle orme del padre Shameer, il quale riuscì a completare 2 Dakar proprio nello stesso team. Botterill, esattamente come Variawa, ha impressionato nella categoria South African SARRC e potrà avvalersi della grande esperienza di Cummings alle note.

GR DKR Hilux Evo T1U: le novità

Una nuova formazione, certo, ma anche una GR DKR Hilux Evo T1U molto diversa da quella vista sino all'anno passato. La cosa più evidente è la livrea, che segue quella già vista ieri sulle sorelle GR010 Hybrid che correrà nel WEC e la GR Yaris Rally1 per il WRC.

Anche la nuova Hilux sarà riconoscibile perché tutta nera. Le vetture, però, saranno distinguibili anche per via della presenza su alcune (ad esempio quella di Quintero) dello sponsor Red Bull sulle portiere e sul cofano motore.

Un grande lavoro è stato svolto anche per quanto riguarda il benessere e la sicurezza dell'equipaggio, con il riposizionamento del sistema di aria condizionata per renderlo più efficiente, senza contare il nuovo pacchetto di raffreddamento per il motore, così da evitare problemi di surriscaldamento nelle tappe più dure dal punto di vista climatico.

La vettura è stata oggetto di un aggiornamento costante nel corso del 2023, facendo oltre 30.000 chilometri tra W2RC e SARRC. Sono stati svolti anche altri test, questa volta nel deserto Kalahari, così come in quello della Namibia per preparare proprio la Dakar 2024 e l'assalto al W2RC che vedrà impegnati i soli Quintero e Moraes.

Photo by: Toyota Toyota Gazoo Racing DKR Hilux EVO T1U

Toyota ha anche lavorato a stretto contatto con Repsol, fornitore della benzina, per realizzare un combustibile al 70% rinnovabile che verrà utilizzato a partire da quest'anno. La Casa giapponese ha aderito al Dakar Future Project per un rally più sostenibile e questa iniziativa fa parte del suo impegno.

Alain Dujardyn, Team Principal TGR W2RC, ha dichiarato: "Aver raggiunto tutto ciò che abbiamo fatto nel 2023 è una sensazione incredibile. Abbiamo vinto il Rally Dakar e i titoli W2RC per il secondo anno consecutivo, grazie al nostro GR DKR Hilux T1+ altamente resistente e affidabile, nonché alle capacità e alla dedizione di Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel. Ora siamo all'inizio di un nuovo capitolo, con il nostro GR DKR Hilux EVO T1U, che promette di alzare ancora il livello. Non solo, ma abbiamo la fortuna di avere una delle formazioni di piloti più competitive del bivacco e non vediamo l'ora di tornare a correre. Siamo entusiasti del futuro e guardiamo al 2024, quando i nostri nuovi equipaggi cresceranno nel loro ruolo di piloti della TGR. Allo stesso tempo, contiamo sull'esperienza di Giniel e Dennis, così come di tutto il nostro staff tecnico, per guidare e coltivare i nostri nuovi talenti nel futuro".

Andrea Carlucci, Vice Presidente, Product strategy & Marketing, Toyota Motor Europe ha aggiunto: "Siamo entusiasti di iniziare il W2RC 2024 con il nostro team più numeroso di sempre alla Dakar, e non vedo l'ora di seguire Seth e Dennis, e Lucas e Armand nel loro viaggio con il nuovo GR DKR Hilux EVO T1U".

Toyota Gazoo Racing: i numeri di vettura per la Dakar 2024

206 - Lucas Moraes / Armand Monleon

209 - Giniel de Villiers / Dennis Murphy

216 - Seth Quintero / Dennis Zenz

226 - Saood Variawa / Francois Cazalet

243 - Guy Botterill / Brett Cummings