Dakar | Petrucci cade e prende una brutta botta alla spalla

Ormai il traguardo di Jeddah è davvero vicino, ma la seconda settimana della prima Dakar di Danilo Petrucci è stata davvero complicata. Anche se ormai è fuori gara dopo il ritiro della seconda tappa, l'ex pilota di MotoGP ci tiene davvero tanto a concludere la corsa, ma per farlo dovrà stringere i denti.

Nell'11° tappa, che prevedeva un anello cronometrato di 346 km intorno a Bisha, il ternano della KTM è stato vittima di un brutto incidente, nel quale temeva di essersi infortunato alla spalla destra. Questo però non gli ha impedito di completare la speciale, tra l'altro con un discreto 17° tempo.

Una volta raggiunto il bivacco, "Petrux" ha raccontato la sua caduta, ma ha spiegato che è stata probabilmente la tappa più complicata di questa avventura, tra il roadbook che ha smesso di funzionare e delle dune particolarmente insidiose.

"E' stata molto dura, una delle cose più toste che abbia fatto nella mia vita. Dopo quattro chilometri mi sono subito perso insieme a degli altri piloti. C'erano tante dune, ma davvero molto morbide, nelle quali la moto sprofondava, e non avevo mai visto niente di simile prima", ha detto Danilo.

"Poi siamo finiti in mezzo ad una tempesta di sabbia ed è stato davvero difficile trovare la strada da seguire, perché non si vedeva niente. Dopo il rifornimento, anche se la sabbia era sempre molto morbida, stava andando un po' meglio", ha aggiunto.

Ma è andata meglio solo fino al momento della caduta, che Petrucci ha spiegato così: "In un fiume in secca ho colpito un tronco nascosto sotto alla sabbia e ho fatto un brutto incidente. Ero preoccupato per la spalla destra, ma ho continuato anche se sentivo parecchio dolore, sia alla spalla che al collo".

"Come se non bastasse, negli ultimi 50 km il mio roadbook non funzionava, quindi è stata davvero dura arrivare alla fine", ha concluso.

