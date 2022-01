Dakar | Auto, Tappa 11: vince Sainz. Al-Attiyah vicino al trionfo

Audi ha impiegato una settimana per ingranare seriamente, ma poi ha letteralmente cambiato passo. Anche oggi la Casa di Ingolstadt ha portato a casa una vittoria di tappa alla Dakar, la penultima di questa edizione e l'ultima ad anello, fatta tutta nei pressi di Bisha.

Carlos Sainz, partito per secondo nella tappa di oggi, ha dominato la tappa sin dal secondo WayPoint, portando a casa la sua seconda vittoria di tappa in questa 44esima edizione del rally raid più celebre al mondo, la quarta di Audi da quando ha esordito con la RS Q e-tron (2 successi per Sainz e 1 a testa per Ekstrom e Peterhansel).

In tutto ciò non va dimenticato che chi lotta per la vittoria, ovvero Nasser Al-Attiyah e Sébastien Loeb, non ha l'obbligo di vincere tappe. Loeb cerca di recuperare minuti sul qatariota, mentre il pilota della Toyota sta gestendo il suo vantaggio proprio nei confronti dell'alsaziano del team BRX.

Audi, dunque, ha quasi la strada spianata per poter spingere e cercare vittorie di tappa, ma i segnali incoraggianti sono evidenti. Il team tedesco sta capendo sempre meglio le RS Q e-tron, infatti arrivano vittorie in serie, che sottolineano la bontà del progetto, che però dovrà essere migliorato e affinato per la prossima edizione della Dakar.

Al secondo posto di tappa si è piazzato Sébastien Loeb. Il francese del team Bahrain Raid Xtreme aveva oggi l'ultima occasione per provare a ricucire l'ampio distacco dal leader della corsa, Nasser Al-Attiyah. C'è riuscito, ma solo in piccola parte. Ha recuperato infatti 4 minuti, non certo sufficienti a rientrare in gioco per la vittoria.

Loeb ora è a 28 minuti dal qatariota quando manca appena una tappa alla fine delle ostilità. Al-Attiyah, dal canto suo, non ha pensato alla classifica di tappa, ma solo a perdere meno minuti possibili da Loeb. Missione compiuta, e ora domani potrà cercare di gestire al meglio l'ampio margine per arrivare a Jeddah da trionfatore.

Dopo qualche giorno di difficoltà, Lucio Alvarez ha sfoderato una grande prestazione nella tappa di oggi, chiudendo al terzo posto. L'argentino del team Overdrive Toyota si è così rifatto dopo qualche giorno d'appannamento, che lo hanno portato a perdere qualche posizione nella classifica generale.

La buona giornata di Audi viene confermata dal quarto posto di Mattias Ekstrom e dalla Top 10 ottenuta da Stéphane Peterhansel, mentre Orlando Terranova rafforza ulteriormente la quarta posizione nella classifica generale alle spalle di un Yazeed Al-Rajhi che ha perso 14 minuti da Sainz, ma che è riuscito a mantenere la terza posizione nella generale.

Per il team Bahrain Raid Xtreme la seconda buona notizia arriva da Nani Roma, quinto di tappa alle spalle di Ekstrom e davanti alla prima Toyota Hilux ufficiale, quella di Giniel De Villiers. Al-Attiyah, invece, non è andato oltre l'ottavo posto, precedendo la terza Hunter del team BRX, quella di Orlando Terranova di cui abbiamo già parlato.

E' andata peggio a Henk Lategan. Il sudafricano del team Toyota Gazoo Racing South Africa è stato costretto a fermarsi dopo appena 80 chilometri di tappa a causa di un guasto meccanico sulla sua Toyota Hilux.