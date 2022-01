Dakar | Moto: Howes costretto al ritiro, Barreda a rischio

Le classifiche della quinta tappa della Dakar 2022 sono rimaste in sospeso per diverse ore, visto che la speciale è stata neutralizzata alle ore 12 locali per i mezzi ancora in gara, essendo impegnati tutti i mezzi di soccorso. Quando finalmente è stata emessa una classifica provvisoria, questa ha confermato la prima, storica, vittoria di tappa di Danilo Petrucci, favorito dalla penalità di 6 minuti inflitta a Toby Price.

Non ci voleva un occhio troppo attento però per accorgersi anche della scomparsa di Skyler Howes, che aveva concluso la tappa con il nono tempo e in questo modo aveva portato la sua Husqvarna al quinto posto nella classifica generale.

Per lo statunitense, infatti, la 44° edizione della Dakar è finita alla conclusione del primo due anelli di Riyadh, ma con una dinamica a dir poco particolare.

Howes è infatti caduto durante la speciale. Il pilota della Husqvarna ha battuto la testa e non ricorda nulla dell'incidente, ma in ogni caso era riuscito a raggiungere il traguardo del tratto cronometrato.

Subito dopo però ha iniziato a sentirsi poco bene, accusando dolore anche ad una caviglia e ad una spalla, e quindi è stato condotto in ospedale dall'organizzazione per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti.

Quel che è già certo è che comunque domani mattina non sarà al via della sesta tappa. Un duro colpo per le ambizioni della Husqvarna, che ha perso quello che fin qui era stato il migliore tra i suoi portacolori, che con appena 13 minuti di ritardo aveva ancora delle buone chance di lottare per la vittoria finale.

Barreda, spalla KO: decide domattina se proseguire o meno

#88 Monster Energy Honda Team 2022: Joan Barreda Bort Photo by: Honda Racing

La notte porterà consiglio invece a Joan Barreda, che a sua volta è caduto tra il km 265 ed il km 270 della speciale odierna, infortunandosi ad una spalla. Il pilota della Honda, che ha già vinto due tappe quest'anno, portando a 29 il conteggio dei suoi successi di giornata, ha deciso di prendersi qualche ora prima di decidere se proseguire o alzare bandiera bianca.

Se dovesse scegliere di ritirarsi, per lui si tratterebbe del sesto stop in 12 partecipazioni al rally raid più famoso della storia. Anche lo scorso anno "Bang Bang" si era reso protagonista di un ritiro piuttosto rocambolesco, rimanendo senza benzina nel corso della penultima speciale.