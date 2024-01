Dakar | Barreda tradito dalla Hero: 7° ritiro in 14 partecipazioni

La seconda parte della sesta tappa della Dakar 2024 è iniziata quando il sole ha fatto capolino tra le dune dell'Empty Quarter per consentire ai piloti di completare la prova di 48 ore che gli organizzatori avevano creato come nuova sfida per loro. Sono stati 626 i chilometri cronometrati per le moto, che nella prima parte avevano raggiunto la "zona di riposo" F con i piloti più veloci.

Tra questi c'era Joan Barreda, che dopo l'incidente e la caduta nella quinta tappa, nella quale si era procurato un brutto colpo allo sterno ed alle braccia, pur senza rimediare fratture, ha aperto la pista in questo tratto molto complesso e pieno di dune. Il pilota di Torreblanca è sceso in classifica generale con il passare dei chilometri e, un giorno dopo aver iniziato la sua avventura nel più grande deserto di sabbia del mondo, è stato costretto a ritirarsi per un problema meccanico sulla sua Hero.

Joan Barreda

Lo spagnolo stava partecipando alla sua 14° Dakar, gara in cui ha conquistato ben 29 vittorie di tappa, ma in questa edizione ha dovuto ritirarsi nuovamente dopo essersi fermato al chilometro 529: "Joan Barreda si è fermato al km 529 a causa di un problema meccanico e ha dichiarato che non sarà in grado di riprendere il percorso. Si tratta di una grave battuta d'arresto per 'Bang Bang', che all'inizio di questa speciale di 48 ore aveva un ritardo di poco più di tre quarti d'ora dal suo compagno di squadra Ross Branch".

Sale così a sette il numero di volte in cui lo spagnolo non è riuscito a concludere la gara più dura del mondo, il che corrisponde alla metà delle sue partecipazioni. Tuttavia, il 40enne è uno dei piloti più vincenti nella storia della specialità, a soli quattro successi di tappa dal record detenuto da Cyril Despres e Marc Coma. Il paradosso però è che non è mai riuscito neppure a conquistare il podio nella generale: i suoi migliori risultati finali infatti sono i due quinti posti ottenuti nel 2017 e nel 2022.