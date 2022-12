Dakar | Honda cala il poker d'assi per tornare a vincere

Carica lettore audio

Honda torna in Arabia Saudita con un obiettivo chiaro: riconquistare la corona della Dakar. La squadra HRC ha beneficiato del cambio di continente e, da quando il leggendario evento non si svolge più in territorio sudamericano, ha vinto due delle tre edizioni disputate.

Nel 2020, la loro prima volta in Medio Oriente, hanno portato la Touareg con l'americano Ricky Brabec e nel 2021 hanno fatto lo stesso con l'argentino Kevin Benavides. Nel 2022 erano in procinto di ripetere l'impresa con Pablo Quintanilla, ma alla fine hanno perso contro Sam Sunderland, che ha vinto la gara più dura del mondo per la seconda volta nella sua carriera.

Per il 2023, la Casa giapponese dovrà affrontare un cambiamento molto importante nei suoi ranghi: per la prima volta dal 2014, Joan Barreda non farà parte della formazione ufficiale. La carriera dello spagnolo alla Honda è stata piena di luci e ombre, con un alto numero di vittorie di tappa, ma innumerevoli cadute e problemi tecnici che, in un modo o nell'altro, hanno sempre finito per tenerlo lontano dall'agognata vittoria finale.

Al posto dello spagnolo, che comunque sarà in gara con una Honda gestita da una struttura privata, la squadra guidata da Ruben Faria potrà contare su un altro pilota di punta del mondo del rally raid: Adrien Van Beveren, che parteciperà che per la prima volta nella sua carriera non sarà al via della Dakar su una Yamaha.

"Mi sento molto a mio agio sulla moto", ha dichiarato il francese alla presentazione della squadra. "Se dovessi usare solo tre parole per descriverla, direi che è comoda, stabile e veloce".

"Far parte dell'Honda Racing Rally Team è una grande opportunità per la mia carriera e mi sento molto fortunato per questo. So che è una moto fatta per vincere. Mi sento molto eccitato e super felice, ma sono ancora con i piedi per terra".

"Questa sarà la mia ottava Dakar e so che è arrivato il momento di risalire la classifica", ha dichiarato Van Beveren, che è riuscito ad arrivare due volte quarto.

Le altre tre selle continueranno ad essere occupate dai precedenti proprietari: Ricky Brabec, Pablo Quintanilla e José Ignacio Cornejo.

De izquierda a derecha, Cornejo, Brabec, Van Beveren y Quintanilla

"Abbiamo lavorato molto duramente in preparazione della Dakar 2023, concentrandoci sulla navigazione, sulla velocità e sulla forma fisica", ha dichiarato Brabec, che cercherà di bissare il titolo conquistato nel 2020. "Siamo abbastanza fiduciosi, visto che ci siamo quasi riusciti nel nel 2021. Sembra che il percorso sarà simile a quello del 2020, si snoda lungo la costa, e credo che questo sia un fattore che può aiutarmi", ha aggiunto il corridore californiano.

Quintanilla, invece, si è classificato secondo nel 2022. "Voglio combattere di nuovo per la vittoria. So di poterlo fare e so che non è solo un sogno. Ma so anche che la gara sarà combattuta e che ci sono tanti piloti che possono vincere", ha analizzato il cileno.

La preparazione del nativo di Valparaiso è avvenuta con un po' di preoccupazione, dopo aver subito un brutto incidente al Rallye del Marocco, ma sembra essersi ripreso completamente: "Mi sento pienamente recuperato fisicamente. Ho avuto bisogno di molto riposo e fisioterapia, ma ora sono fiducioso di essere abbastanza in forma per iniziare la Dakar".

È chiaro che tutti in Honda hanno piena fiducia nel progetto. "Honda è sulla strada giusta per vincere di nuovo la Dakar", ha dichiarato Cornejo. "Tutti stanno lavorando duramente: i piloti, i meccanici, i dirigenti, tutti nella squadra stanno facendo del loro meglio".

Team Moto Numero Pilota Monster Energy Honda Team CRF450 Rally 2 Ricky Brabec 7 Pablo Quintanilla 11 José Ignacio Cornejo 42 Adrien Van Beveren

