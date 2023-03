MotoGP | Possibile frattura alla mano destra per Marc Marquez

Carica lettore audio

La stagione 2023 della MotoGP non è iniziata nel migliore dei modi per Marc Marquez. Il pilota spagnolo è stato al centro dell'azione nel Gran Premio del Portogallo, eliminando Miguel Oliveira nelle prime fasi della gara.

Sebbene in un primo momento sembrasse che fosse stato il pilota portoghese ad avere la peggio, tanto da essere stato addirittura portato via in barella, i medici hanno indicato un possibile infortunio per il portacolori della Honda, dopo che entrambi si sono recati al centro medico del circuito.

Il medico del campionato, Angel Charte, ha dichiarato a DAZN: "L'infortunio di Marc non sembrava essere nulla di importante, ma abbiamo visto ai raggi X una possibile frattura del primo metacarpo della mano destra. L'abbiamo immobilizzata e ora dipendiamo dagli esami complementari che faremo in ospedale".

Il futuro a breve termine di Marc dipende ora dagli esami che verranno effettuati presso la Clinica Dexeus di Barcellona. In caso di frattura, è possibile che non sia in grado di correre il prossimo fine settimana al Gran Premio d'Argentina.

Per il momento, il pilota di Cervera tornerà a casa con la mano destra ingessata, per ridurre al minimo i possibili danni all'articolazione.

Miguel Oliveira, invece, ha ricevuto il via libera dai medici dopo un esame. "Non vediamo nulla di anormale in Oliveira e lo abbiamo dichiarato idoneo", ha detto Charte. "Tuttavia, il suo medico vuole fare altri esami all'ospedale di Faro", ha aggiunto.