Dakar, Camion, Tappa 9: Karginov fa poker

Si delinea ogni giorno di più la netta superiorità di Andrey Karginov nella Dakar dei camion. Il russo si è aggiudicato anche la nona speciale di 410 km, collezionando con il Kamaz 43509 un poker di affermazioni di tappa consecutive che portano a una somma totale di cinque.

Il team Master, indiscusso dominatore ha raccolto otto delle nove vittoria in questa prima edizione araba del rally raid più impegnativo del mondo, lasciando a Siarhei Viazovich con il Maz 6440RR il gusto di interrompere una fin troppo prevedibile supremazia russa.

Anzi, il bielorusso è stato l'unico capace di mettere un po' di sale sulla coda al Kamaz di Karginov: Siarhei è stato costantemente secondo dietro al leader, limitando a poco oltre tre minuti il distacco dal mezzo del leader, allungando su Ales Loprais che ha perso nel finale sei minuti e mezzo che gli permettomo di consolidare il terzo posto assoluto.

E così nel risultato di Haradh risulta che al terzo posto della speciale ha concluso il "fantasma", vale a dire Eduard Nikolaev, trasparente per la classifica generale dopo il ritiro di venerdì ma sempre in bagarre per la Dakar Experience che riammette tutti gli esclusi.

Chi ha vissuto momenti di agitazione è stato Anton Shibalov che ha avuto dei problemi nelle prime fasi del tratto cronometrato scivolando da secondo a 16esimo, ma il russo ha potuto contare sul pieno supporto di Dmitry Sotnikov che si è fermato assicurando il supporto al compagno di squadra che resta piazzato nella generale anche se con un distacco di 38 minuti dallo "schiacciasassi" Karginov dopo l'ottava piazza di oggi.

Sotnikov, quindi, suo malgrado ha dovuto rinunciare all'inseguimento del Praga V4S DKR di Loprais e resta una mezzora abbondante dietro al ceco.

Una giornata da dimenticare anche per l'Iveco con Janus Van Kasteren a chiudere la top 10 con il Powerstar Evo 3 del team Petronas De Rooy: l'olandese ha limitato le perdite in 13'40", mentre è andata peggio al portacolori del team Big Shock Racing, Martin Macik solo 14esimo di tappa perché ha lasciato per strada oltre 23 minuti, perdendo sempre più il contatto con i primi cinque.

La tappa di oggi, insomma, ha mantenuto invariate le posizioni dei primi dieci nella classifica dei camion, ma ha modificato in modo evidente i distacchi, dando uno prospettiva diversa agli ultimi giorni di gara della seconda settimana...

La classifica generale

9. Tappa (Wadi Al-Dawasir-Haradh)

speciale: 410 km; trasferimento: 476 km; totale: 886 km

Pos. Pilota/Meccanico/Navigatore Camion Tempo/distacco 1 Karginov-Mokeev-Leonov Kamaz 43509 38.05'25" 2 Shibalov-Nikitin-Tatarinov Kamaz 43509 +38'35" 3 Viazovich-Haranin-Zaparoshchanka Maz 6440RR +1.08'36" 4 Loprais-Pokora-Alkendi Praga V4S DKR +2.14'09" 5 Sotnikov-Akhmadeeev-Akhmetzianov Kamaz 43509 +2.49'29" 6 Macik-Tomasek-Svanda Iveco Powerstar +3.07'59" 7 Van Kasteren-Rodenwald-Snjiders Iveco Powerstar +3.46'42" 8 Vishneuski-Novikau-Neviarovich Maz 5309RR +4.26'35" 9 Soltys-Sikola-Schovanek Tatra +4.49'00" 10 Sugawara-Mochizuki-Somemiya Hino 500 +5.02'48"

#503 MAZ-SPORTauto: Siarhei Viazovich, Pavel Haranin, Anton Zaparoshchanka
#502 InstaForex Loprais Team Tatra: Ales Loprais, Petr Pokora, Khalid Alkendi
#500 Team KAMAZ Master: Eduard Nikolaev, Evgenii Iakovlev, Vladimir Rybakov
#516 Team KAMAZ Master: Anton Shibalov, Dmitrii Nikitin, Ivan Tatarinov
#501 Team KAMAZ Master: Dmitry Sotnikov
#504 Big Shock Racing IVECO: Martin Macik, Frantisek Tomasek, David Svanda
#505 Team De Rooy IVECO: Janus Van Kasteren, Darek Rodewald, Marcel Snijders
#512 Hino Team Sugawara: Teruhito Sugawara, Yuji Mochizuki, Hirokazu Somemiya

