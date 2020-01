Dakar, Brabec promuove le nuove regole sui roadbook

In seguito alle pesanti critiche di piloti del calibro di Carlos Sainz e Sebastien Loeb durante l'edizione 2019, il nuovo direttore della Dakar, David Castera, ha reso prioritari i miglioramenti alla navigazione nel 2020.

La novità principale riguarda la scelta di consegnare i roadbook solamente 25 minuti prima dell'inizio della tappa (15 per le auto), invece che la sera precedente.

Questo nuovo sistema verrà utilizzato in sei delle 12 tappe della gara di quest'anno ed ha fatto il suo debutto ieri, nella prima parte della "Super Marathon", venendo poi replicato oggi.

Come parte di queste modifiche, l'ASO però ha anche iniziato a distribuire dei roadbook più dettagliati ai concorrenti, mentre in precedenza aveva ridotto al minimo le informazioni.

Brabec ha salutato in maniera positiva queste novità introdotte in Arabia Saudita, suggerendo che possano diventare la prassi d'ora in avanti.

"Mi è piaciuto molto ricevere il roadbook al mattino" ha detto il pilota della Honda. "Per noi così c'è molto più riposo al bivacco".

"Poi è colorato ed è uguale per tutti. Mi piace molto questo roadbook: tutte le informazioni importanti hanno un colore differente, quindi è molto bello".

"Siamo in Arabia Saudita, un paese totalmente nuovo, e c'è un senso di epico. E' davvero bello essere qui e mi piace questa filosofia del roadbook. Spero che in futuro lo possiamo avere sempre al mattino, sarebbe davvero bello".

Quando gli è stato domandato se con questo roadbook più dettagliato non ha avuto problemi di navigazione, Brabec ha aggiunto: "Ho commesso un paio di piccoli errori, perdendo circa 30", ma ho rallentato un pochino e sono riuscito a capire le note, che erano molto vicine tra loro".

"Ma non volevo fare grossi errori, di quelli che ti costano anche 15-20 minuti. Ho rallentato per assicurarmi di aver capito bene, senza ripetere gli errori che facevo all'esordio, quando mi perdevo perché avevo fretta".

Il pilota americano era uscito dalla terza tappa come grande mattatore, ma poi i risultati sono stati rivisti a causa di un problema con i GPS nella parte conclusiva e quindi è sempre leader della generale, ma con un margine di poco meno di cinque minuti sul compagno Kevin Benavides.

"E' stata una buona giornata" ha riassunto Brabec. "Sono stato davvero veloce, anche se c'erano da affrontare tante rocce ed una navigazione davvero complicata. Ho fatto del mio meglio per rimanere concentrato, rallentando e prendendomi il mio tempo quando c'era da capire la direzione giusta".

"Mi sono divertito molto oggi. Il percorso è davvero bello e molto adatto al mio stile di guida, con sabbia, rocce e tratti ad alta velocità".

"Partire un po' indietro è stato davvero buono per me. Non avevo troppa polvere, perché i primi dieci partono distanziati di tre minuti".

"Sono partito 12esimo, ma ho superato l'11esimo prima di arrivare al km 20 e poi ho avuto aria pulita tutto il giorno. Quindi per me è stata abbastanza facile".

"Domani invece sarà più difficile, perché aprire la traccia è sempre difficile. Tutti ti sono dietro e lo possono sfruttare, ma faremo del nostro meglio per rimanere concentrati".