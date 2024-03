MotoGP | La priorità Aprilia è una moto migliore, poi penserà al mercato

Nelle ultime stagioni, l'Aprilia ha gradualmente scalato la classifica della MotoGP, diventando un obiettivo interessante per i piloti, dato che quasi l'intera griglia di partenza raggiungerà la scedenza del proprio contratto biennale al termine del 2024.

Il nome di Fabio Quartararo è stato collegato all'Aprilia nelle ultime settimane a causa delle sue continue frustrazioni in Yamaha. Tra le altre cose, il campione del mondo 2021 ha ammesso la scorsa settimana di aver parlato con diversi costruttori in vista della decisione su cosa fare nella prossima stagione.

Tuttavia, l'Aprilia ritiene di dover apportare ulteriori sviluppi della RS-GP per attirare una delle stelle del paddock, pur ammettendo apertamente che sta monitorando gli sviluppi del mercato piloti per capire quali mosse fare in ottica 2025.

Quando gli è stato domandato se ci siano stati contatti con Quartararo, l'amministratore delegato di Aprilia Racing, Massimo Rivola, ha dichiarato: "Prima di tutto, siamo contenti dei nostri quattro piloti, ma non stiamo nemmeno dormendo onestamente. Quindi dobbiamo verificare la situazione del mercato e vedremo. La priorità è avere una moto migliore, così saremo più forti sul mercato".

Quartararo ha rivelato in Portogallo che deciderà sul suo futuro in MotoGP "abbastanza rapidamente", affermando che "non passeranno mesi" per la sua decisione se rimanere con la Yamaha o firmare con un altro costruttore.

Massimo Rivola, Aprilia Racing CEO Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Ma Rivola ha chiarito che Aprilia non sarà frettolosa nel definire la formazione dei piloti dei suoi team factory e Trackhouse, sottolineando che la sua attenzione è rivolta al miglioramento delle prestazioni.

"Credo che ci prenderemo del tempo", ha detto. "Non abbiamo fretta. Non sono ossessionato dalla scelta dei piloti, sono più ossessionato dall'avere una moto migliore".

L'attuale rosa di Aprilia comprende i due piloti ufficiali Aleix Espargaro e Maverick Vinales e i piloti della Trackhouse Racing, Miguel Oliveira e Raul Fernandez, tutti tranne l'ultimo attualmente in sella alle RS-GP con specifiche 2024.

Del quartetto, Fernandez è quello che più probabilmente perderà il posto in base alla sua forma attuale, anche se nelle prossime gare riceverà un aggiornamento della moto di quest'anno (ma con il motore 2023).

Espargaro è una delle chiavi di volta del progetto Aprilia in MotoGP e probabilmente otterrà un prolungamento del contratto se deciderà di proseguire la sua carriera, mentre le possibilità di Vinales di rimanere sono state incrementate dalla sua vittoria nella Sprint di Portimao.