Dakar | Schareina si frattura il polso e fa mea culpa: "Errore stupido"

L'edizione 2024 della Dakar è cambiata completamente per Tosha Schareina, che è caduto al chilometro 240 della prima tappa e si è rotto il polso sinistro, dovendo abbandonare definitivamente il rally. Il valenciano, visibilmente deluso per quanto gli è accaduto, ha parlato con i media, tra cui Motorsport.com, e ha rivelato che sta già pensando al suo recupero per tornare più forte.

Il pilota della Honda si è sottoposto ad una serie di esami medici e valuterà presto se sottoporsi ad un intervento chirurgico per il doloroso infortunio al braccio: "Il mio polso è rotto e pensiamo che l'acromion sia rotto, ma questo è in secondo piano adesso. Dovremo vedere se dovrò operarmi o meno e quanto tempo ci vorrà per recuperare. Ma sono sicuro che non ci vorrà molto".

"A seconda del livello della frattura, se dovessimo operarlo, fisseremmo il viaggio di ritorno oggi e lo opereremmo domani per iniziare il recupero il prima possibile", ha proseguito il valenciano, che nonostante la dura battuta d'arresto ha cercato di vedere il lato positivo.

"Penso che abbiamo avuto una grande stagione, con una vittoria nel Campionato del Mondo. Ci tengono già in considerazione, e ora nella Dakar, avendo vinto il Prologo ed avendo fatto bene in questa prima tappa, ci guardano e sanno che possiamo essere lì. Ma alla fine bisognava anche essere costanti e finire nello stesso modo in cui abbiamo iniziato".

Tosha Schareina ha spiegato come è avvenuto l'incidente in cui è rimasto ferito, e tutto è nato da un errore nel tentativo di sorpassare Toby Price. Il che fa ancora più male perché lui stesso si è descritto come un pilota molto calmo, che non è abituato a questo tipo di cose: "Dopo una caduta alla Dakar come questa, ci penserò sempre due volte, perché qui gli errori si pagano molto cari. Ma è stato un colpo molto duro lasciare la Dakar in un anno in cui stava andando molto bene".

"E ancora di più dopo un ottimo Prologo, così come il primo giorno. Chi mi conosce sa che sono molto calmo, che non faccio molti errori, e questo mi fa arrabbiare ancora di più perché sono un pilota che non cade spesso", ha detto lo spagnolo. "Alla fine sappiamo che è una gara pazza e che tutto può succedere".

"C'era una parte molto tecnica che, per me come pilota, potevo percorrere in modo abbastanza rilassato. È stato quello l'errore", ha annuito. "Ho raggiunto Toby (Price) e Joan (Barreda), ero molto a mio agio e persino troppo rilassato. Lì ho commesso un errore, non stavamo andando molto forte, ma era una zona dove c'era tutta roccia vulcanica nera con una sola linea, e ho preso qualcosa con la ruota posteriore".

"È sempre fastidioso quando stai facendo una grande gara ed uno stupido errore vanifica tutto", ha detto Tosha Schareina. "Forse quando si gioca sul sicuro all'inizio della tappa e poi quando si vuole essere più rilassati, quando succedono queste cose, sei sempre arrabbiato. L'unico modo per ricompensare tutto il lavoro che gli altri fanno per te è fare bene, e un incidente lascia sempre un brutto sapore in bocca".