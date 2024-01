Dakar | Fine del sogno per Schareina: cade e si deve ritirare!

La prima tappa della Dakar 2024 ha avuto un inizio ricco di colpi di scena nella categoria moto: l'elicottero ha dovuto soccorrere Joaquim Rodrigues dopo una caduta al chilometro 82, dove Joan Barreda e Sebastian Buhler si sono fermati per controllare che stesse bene.

Ma non è tutto: il leader della classifica generale e uno dei favoriti per la vittoria finale, Tosha Schareina, è caduto al chilometro 240. Il pilota valenciano ha subito un grave incidente quando si trovava in terza posizione ed ha riportato danni ad un braccio. Cosa che ha reso difficile per il pilota ufficiale Honda continuare la gara, che ha infine abbandonato dopo aver ricevuto assistenza medica.

Al momento dell'incidente, Ross Branch, così come aveva fatto con il portoghese che aveva dovuto abbandonare poco prima, si è fermato per aiutarlo nel caso in cui avesse bisogno di cure mediche, ed è stato allora che si è scoperto che c'era qualcosa che non andava nel suo braccio. Nello specifico, il portacolori della Casa giapponese si è fratturato il polso.

Tutto è accaduto intorno alle 11:18 locali (09:18 ora italiana), e le sue possibilità di vincere il Trofeo Touareg per la prima volta sono andate in fumo ancora prima che la gara entrasse nel vivo. Un vero e proprio peccato se si pensa che il suo debutto con i colori della HRC era stato strepitoso, visto che ieri si era imposto nel Prologo.

Fino a poco prima di fermarsi a soccorrere lo spagnolo, il pilota del Botswana era in testa alla classifica di tappa (ma il tempo perso gli verrà restituito al traguardo, così come per Barreda e Buhler), davanti a Michael Docherty, mentre altri come Ricky Brabec, Lorenzo Santolino e Kevin Benavides erano un po' più indietro, quindi dovranno dare ancora di più nelle zone rocciose e sabbiose che precedono l'arrivo ad Al Henakiyah.