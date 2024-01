Dakar | Brivido Nani Roma: rischia un frontale con de Villiers!

La prima tappa della Dakar 2024 è stata il Prologo, un percorso di 27 chilometri in cui i piloti hanno sofferto più del previsto, anche se molti altri hanno voluto fare strategia per ottenere una posizione di partenza migliore per la prima tappa. Di conseguenza, abbiamo visto molti grandi nomi in fondo alla classifica, ma c'è stato anche un momento di tensione quando Nani Roma e Giniel de Villiers si sono incrociati frontalmente e hanno rischiato di scontrarsi.

Il catalano della Ford si è classificato 17° al termine della tappa, ed ha cercato di minimizzare l'importanza di quello che avrebbe potuto essere un grave incidente se si fosse scontrato con la Toyota Hilux. Fortunatamente per lui, però, non è successo nulla di più di uno spavento.

"Abbiamo avuto un piccolo spavento perché de Villiers, non so cosa abbia fatto, ma è tornato indietro e ci siamo quasi scontrati frontalmente", ha spiegato il pilota di Figeroles ai media al bivacco di Al-Ula. "Gli ho detto di tornare fuori pista e lui si è scusato, ma a parte questo, è andata molto bene: abbiamo avuto una buona posizione di partenza, che è quello che volevamo".

Anche se non si è trattato di un problema grave per lo spagnolo, non vede l'ora di tornare alla gara più dura del mondo con un nuovo progetto come quello con M-Sport e Ford. Tuttavia, non ci si aspetta che Nani Roma lotti per la vittoria assoluta nella categoria auto perché la sua vettura sarà sviluppata più a lungo termine, soprattutto in ottica 2025.