Dakar | Il figlio di Lauda al via con una livrea per papà Niki

L'automobilismo è uno sport tanto sorprendente quanto emozionante, e quando questi due fattori si combinano si vedono cose inimmaginabili, come il figlio del tre volte campione del mondo di Formula 1 e leggenda assoluta Niki Lauda che partecipa per la prima volta alla Dakar. Lukas, un austriaco che ha trascorso più di tre decenni a Barcellona, si è unito al team South Racing per la 46° edizione della gara più dura del mondo.

La cosa più speciale è che l'erede della leggenda, che ha guidato per squadre come McLaren, Ferrari o Brabham, avrà una livrea che omaggia suo padre. Sulla vettura #347 ci saranno i colori bianco e rosso che ricordano la MP4-2 con la quale vinse il titolo mondiale con solo mezzo punto di vantaggio su Alain Prost e con la quale vinse cinque Gran Premi, oltre a salire sul secondo gradino del podio in altre quattro occasioni.

Si è trattato dello scarto più ridotto tra due piloti in lotta per il campionato nella storia della categoria e, in occasione della partecipazione di Lukas Lauda, la squadra ha deciso di fare un bel gesto: "Onorare una leggenda Lukas Lauda, figlio di Niki Lauda, correrà con un tributo al suo leggendario padre, una livrea unica, che ricorda l'iconica colorazione McLaren della vettura di Niki vincitrice del campionato di Formula 1 nel 1984".

Inoltre, il pilota stesso ha disegnato un casco molto speciale, simile a quelli usati all'epoca, con il rosso e il bianco che ricordano la pubblicità della Malboro, ma senza utilizzare la sponsorizzazione dell'azienda di tabacco per ovvi motivi. Prima dell'evento, l'austriaco era molto contento di poter partecipare e, dopo molti anni di lavoro, il suo sogno è finalmente diventato realtà.

"Da bambino facevo spesso motocross e ho guidato moto per tutta la vita", ha spiegato il pilota del South Racing. "Ho lavorato per molti anni nel marketing sportivo e ho organizzato gare per mio fratello ed altre persone. Non avevo mai corso e nel 2022 Heinz Kinigadner mi ha invitato in Tunisia a provare un Can-Am e mi è piaciuto molto".

"Ho comprato un Can-Am usato dalla South Racing e ho iniziato a correre alcuni rally con il mio copilota Stefan (Henken). Heinz Kinigadner mi ha presentato Stefan e abbiamo creato una buona squadra", ha proseguito il figlio del tre volte campione di Formula 1. "La Dakar è sempre stata la più importante gara di rally del mondo. La Dakar è sempre stata la gara e l'avventura più importante per me, la guardo da quando ero bambino e mi affascina, il mio obiettivo è imparare molto e cercare di essere il miglior rookie".