Dakar | Al-Attiyah: "Audi? Gli do tre giorni e andranno a casa!"

La carovana della Dakar è arrivata al primo dei bivacchi per l'edizione 2024, e c'era un Nasser Al-Attiyah molto fiducioso, pronto a difendere il titolo vinto dodici mesi fa. Il qatariota ha cambiato colori per firmare per Prodrive e si sta preparando a passare a Dacia l'anno prossimo, ma punta a ripetere la vittoria e a conquistare il terzo trofeo Touareg consecutivo.

Il cinque volte vincitore della gara più dura del mondo si aspetta qualcosa di "totalmente diverso", anche se la sua fiducia non viene mai meno: "La nuova Dakar del 2024 è totalmente diversa, siamo ad Al-Ula. Le prime tappe saranno sempre più difficili, con centinaia di chilometri che non saranno facili, ma sono felice di venire qui con la nuova macchina, l'Hunter della Prodrive".

"Spero di difendere il titolo della Dakar e di vincerne tre di fila", ha spiegato Nasser Al Attiyah, al quale Motorsport.com ha anche chiesto se il cambiamento di potenza dell'Audi fosse il più grande rivale, dato che i tedeschi avranno 15 kW in più (circa 21 CV per un totale di 389 CV nella loro RS Q e-tron).

Il qatariota ha stupito i media rispondendo: "Audi? Gli do solo tre giorni e andranno a casa, l'avete visto in Marocco e ad Aragon dopo un centinaio di chilometri".

Parlando del costruttore tedesco, non ha avuto dubbi sul fatto che saranno veloci all'inizio della gara, e ha accettato la decisione della federazione internazionale di lasciare più potenza ai loro rivali: "Non è una mia decisione, dobbiamo accettarla perché la FIA ha un'altra visione. Non lo sappiamo, vedremo nei primi tre giorni che Audi sarà veloce".

Tornando al suo passaggio da un marchio che conosceva bene come Toyota a Prodrive, il cinque volte vincitore della Dakar e campione in carica del Campionato del Mondo Rally-Raid ha spiegato le ragioni della sua partenza: "Ho cambiato, e il motivo per cui ho cambiato è che ho un contratto con Dacia per il prossimo anno. Sarà per tre stagioni con la squadra, quindi almeno abbiamo un feedback e conosco le persone, ecco perché ho cambiato".

Quando è stata sollevata la questione dell'affidabilità, uno dei maggiori problemi dell'evento saudita, e forse quello di cui la casa britannica è stata maggiormente accusata, si è difeso esaltando le sue capacità di guida: "Se guardate i precedenti di Toyota, ogni macchina ha avuto un problema, tranne la mia, perché la Dakar ha i suoi trucchi, e tutte le macchine sono uguali".

"Oggi, se ogni giorno vai al massimo, avrai un problema, ma devi pensare a tutto ciò che va al limite. Non si tratta dell'affidabilità della Toyota o dell'Hunter, no", ha detto. "Se si guarda alla storia della Toyota, abbiamo avuto più di quindici vetture ad ogni edizione e tutte hanno avuto dei problemi, tranne la mia. Questo è il mio segreto, non posso svelarlo, devo tenermelo perché è molto importante curare la macchina, avere una buona posizione e velocità, altrimenti si rompe".