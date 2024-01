Dakar | Cosa possono provare team e piloti prima dell'edizione 2024?

La gara più dura del mondo inizierà il 5 gennaio e si protrarrà fino al 19 dello stesso mese, in quella che sarà una Dakar 2024 molto intenso. Piloti e squadre dovranno affrontare tappe lunghe e poco conosciute, quindi sarà fondamentale avere la migliore messa a punto possibile dei veicoli, ed è qui che entrano in gioco i giorni prima della partenza, in quelli che saranno i "test privati".

Tutti i concorrenti si troveranno al bivacco di Al-Ula, dove inizierà l'evento nel deserto saudita e, naturalmente, potranno entrare nel bivacco solo attraverso il cancello principale, anche se l'uscita avverrà dal cancello di assistenza nei giorni 1, 2 e 3 gennaio. Durante questi giorni, i team di supporto potranno assistere la propria auto, moto, camion o quad solo in un'area specifica e tutti dovranno essere dotati di navigatore GPS.

Tuttavia, i test privati si svolgeranno solo il 2 e il 3 gennaio, dalle 9.30 alle 17.00 ora locale. Ovvero i team avranno a disposizione sette ore e mezza per provare tutto ciò che desiderano.

Le due ruote avranno un proprio tratto delimitato, dove ci saranno 23 chilometri per le prove, dovendo percorrere 89 chilometri in una sorta di raccordo diviso in un tratto A di 50 ed un tratto B di 39 per arrivarci e rientrare. Le auto, invece, saranno più vicine al bivacco, con un primo tratto di raccordo di 8 chilometri e 16 chilometri di ritorno se si vogliono percorrere i 29 chilometri del tratto di prova.

Anche i camion avranno la loro zona, a sud del bivacco, e non incontreranno nessuno che possa disturbarli. Per arrivare a questo punto, i piloti dovranno percorrere 14 chilometri nella zona A, dopodiché avranno a disposizione 26 chilometri da percorrere a piacimento, con altri 16 chilometri al ritorno.

Anche se le classiche non prevedono una gara di velocità in quanto tale, è essenziale che il veicolo sia pronto, e per questo hanno a disposizione 26 chilometri di zona di prova, ma dovranno anche completare i 31 e 36 chilometri di collegamento con la zona.