Nani Roma torna alla Dakar dopo la "riparazione" del suo corpo

La carovana della Dakar è approdata al primo bivacco a pochi giorni dall'inizio della gara più dura del mondo, e i piloti si stanno preparando per l'inizio dell'azione. L'elenco degli iscritti comprende concorrenti di ogni tipo, ma uno spicca in particolare: Nani Roma.

Il pilota nato a Barcellona torna all'evento che gli ha dato tante gioie, essendo stato il vincitore delle edizioni 2004 e 2014, anche se con la particolarità di averlo fatto sia in moto che in auto, cosa che pochi possono vantare. Con il nuovo progetto di Ford e M-Sport, cercherà di raggiungere le prime posizioni, anche se potrebbe essere un obiettivo troppo ambizioso, ma questo non ferma la motivazione della leggenda.

Prima di iniziare il Prologo e la prima delle prove speciali, che si svolgono interamente ad Al-Ula, ha espresso le sue sensazioni sulla Dakar, e ha ricordato di essere tornato alle competizioni dopo un breve periodo di riparazioni nella sua "officina" personale: "Sono molto felice di essere qui dopo essermi fermato per fare alcune riparazioni al mio corpo, e tutto ciò che verrà sarà un bonus".

"È un nuovo progetto con Ford e M-Sport e questo bivacco è enorme, sono molto felice", ha spiegato il pilota di Folgueroles ai media nel mezzo del deserto dell'Arabia Saudita. "Penso che la squadra abbia fatto cose molto buone ed intelligenti, con il tempo per sapere quanto è dura la Dakar, cercando di dare il massimo, lavorando per rendere la macchina più forte. Speriamo di essere i nuovi leader in futuro, ma dobbiamo cercare di non commettere errori ora e migliorare giorno per giorno".