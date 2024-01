Dakar | Auto, Prologo: subito Audi con Ekstroem. Quintero brilla

Audi deve aver preso sul personale le parole di Nasser Al-Attiyah: "Do tempo tre giorni ad Audi, poi torneranno a casa". Per capire quanto la previsione del qatariota possa avverarsi dovremo attendere altre due tappe, ma il Prologo della Dakar 2024 andato in scena oggi ad Al-Ula è stato un chiaro segnale di sfida.

Mattias Ekstroem, uno dei tre piloti ufficiali di Audi Sport, ha vinto il Prologo della Dakar 2024, firmando il miglior tempo assoluto nei 27 chilometri cronometrati di speciale (più i 130 di trasferimento) in 16'30", precedendo di 23 secondi la prima Toyota GR Hilux T1U ufficiale, quella dell'esordiente Seth Quintero.

Il pilota statunitense di Toyota ha tenuto fede alle prime aspettative: in tanti lo hanno designato come uno dei campioni del futuro del rally raid e del Mondiale di categoria, ma il secondo tempo di oggi dimostrano due cose: la sua velocità sulla tappa secca - seppur breve - e l'aver già in mano un mezzo che ha avuto modo di provare solo da poche settimane.

Affermare che Quintero possa essere già in lizza per la vittoria finale è più che prematuro, ma è quasi certo che sarà uno dei piloti più spettacolari e divertenti di questa edizione, capace forse di exploit di tappa in attesa che possa fare la giusta esperienza e provare a dire la sua sino al termine delle due settimane di gara.

15 secondi dietro a Quintero troviamo uno dei grandi favoriti per la vittoria finale di questa edizione 2024 della Dakar, ovvero Sébastien Loeb. Il 9 volte campione del mondo WRC è il primo esponente di Prodrive con la Hunter del team BRX, mentre il campione in carica Nasser Al-Attiyah non è andato oltre il 12esimo posto assoluto all'esordio con il prototipo della Casa britannica.

La prima sorpresa di giornata è Marcos Baumgart, pilota brasiliano del team X-Raid al volante di una Hunter. Ottima la sua prova davanti al polacco Krzyszfof Holowczyc, pilota del team X-Raid MINI JCW e alla seconda Audi RS Q e-tron, quella di Mister Dakar Stéphane Peterhansel. Il pluri vincitore del rally raid ha chiuso il prologo al settimo posto davanti alla Toyota GR Hilux gestita dal team Overdrive Racing e affidata a Lionel Baud.

La prima Ford in classifica è quella di Martin Prokop, nona, gestita dal team Orlen Jipocar, mentre Brian Baragwanath ha completato la Top 10 con la prima Century CR7-T. Appena fuori dai primi 10 Guerlain Chicherit, pilota del team Overdrive Racing davanti al già citato Al-Attiyah.

Se Seth Quintero ha subito rubato l'occui, il nuovo compagno di squadra Lucas Moraes è partito senza squilli di tromba. Il brasiliano, terzo assoluto nell'edizione 2023 della Dakar, si è fermato al 15esimo posto di tappa davanti alla Ford di M-Sport affidata a Nani Roma. Chi, però, è partito con ancora più calma è Carlos Sainz. El Matador, pilota di Audi Sport, è oltre le prime 30 posizioni.

Ma questo è solo il prologo, non a caso i primi 10 sono racchiusi in meno di un minuto. Appena 55 secondi. Domani si terrà la prima tappa che porterà da Al-Ula ad Al Henakiyah. 414 chilometri cronometrati e altri 127 di trasferimento. Sarà allora che potremo ammirare la prima, sincera classifica generale Auto di questa Dakar.

Dakar 2024 - Prologo - Classifica generale