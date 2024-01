Dakar | Sainz preoccupato: "Domani soffriremo molto"

Il primo giorno d'azione di Carlos Sainz nel Rally Dakar 2024 non è andato come lo spagnolo sperava, perché nonostante sia partito fiducioso e disposto a lavorare fin dall'inizio per essere nelle posizioni di testa con una strategia intelligente, ha perso altro tempo ed è rimasto molto indietro.

Sebbene il risultato del Prologo non sia utile in termini di classifica, è servito a definire le posizioni di partenza per la prima prova speciale di 405 chilometri verso Al Hanakiyah.

Lo spagnolo ha spiegato che sperava di lasciare un margine per guadagnare un giorno dopo, ma tutto si è ritorto contro di loro quando si sono persi nel difficile percorso: "Il piano era di arrivare quindicesimi, o qualcosa del genere, e la verità è che non è andata bene perché ci siamo persi in un punto. Poi, ci siamo fermati prima del traguardo, abbiamo commesso un errore di calcolo".

Photo by: Red Bull Content Pool #204 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Carlos Sainz, Lucas Cruz

"Pensavamo di aver perso meno di quanto in realtà abbiamo perso, e se si aggiunge il tempo in cui ci siamo fermati per assicurarci di essere nella top ten, è stato troppo", ha detto il tre volte vincitore del Touareg Trophy a un gruppo di media tra cui Motorsport.com.

Il fatto di dover partire da metà gruppo significa che dovrà aprire un varco tra le vetture che, a priori, sono un po' più lente, e quando gli è stato chiesto di farlo, ha risposto: "Significa soprattutto che, partendo di minuto in minuto, dovremo essere pazienti nei primi chilometri e vedere cosa riusciamo a ottenere, aprendo un varco, senza la polvere. Soffriremo molto".

"Nel momento in cui ti perdi, non sai quanto tempo hai perso, è qualcosa che abbiamo calcolato male e basta", ha proseguito a proposito del problema che lo ha appesantito, anche se Carlos Sainz è fiducioso sulle sue possibilità per il resto del Rally Dakar.

"C'è ancora molta gara e domani dobbiamo essere pazienti. Se perdiamo otto o nove minuti, perdiamo otto o dieci minuti, non succede niente, ci sarà tempo per recuperare, la fiducia continua, tutto sta andando bene, vediamo come va".