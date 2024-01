Dakar | Moto, Prologo: grande esordio in HRC per Schareina

E' il nome nuovo tra i big della Dakar, ma non ci ha messo molto a mettersi in evidenza. Tosha Schareina, nuovo arrivato nella squadra ufficiale Honda, si è preso subito la scena risultando il più veloce nel Prologo di Al-Ula dell'edizione 2024. Appena 27 km cronometrati, che però saranno importanti perché permetteranno ai piloti che si sono piazzati meglio di scegliersi la posizione di partenza per la prima tappa vera e propria di domani.

Lo spagnolo ha concluso con un crono di 17'35", precedendo di appena 12" la GasGas di Daniel Sanders, che alla sua quarta partecipazione va ormai considerato un veterano. Ottimo però anche l'inizio di Ross Branch, che ha subito piazzato la Hero in zona podio con il terzo tempo a 19".

Non si può dire la stessa cosa invece per il nuovo arrivato tra le fila le marchio indiano, perché Joan Barreda ha subito cominciato con il botto. Il pilota spagnolo, che ha lasciato la Honda dopo dieci anni insieme, è caduto nei primissimi chilometri, ma fortunatamente è riuscito a riprendere senza grossi problemi. Tuttavia, la sua gara è iniziata in salita, perché si ritrova solamente 16° con un distacco di 1'25" dal leader.

Tornando a scorrere la classifica nelle primissime posizioni, in quarta posizione c'è l'altra Honda del francese Adrien Van Beveren, che ha chiuso con un ritardo di 24", precedendo di appena un paio il campione del mondo in carica Luciano Benavides. Suo fratello Kevin, che invece è il detentore del trofeo Touareg, avendo vinto la scorsa edizione della Dakar con la sua KTM, è nono a 56".

Tra i due argentini c'è spazio anche per altri tre big, perché nell'ordine troviamo la GasGas di Sam Sunderland, la Honda di Pablo Quintanilla e la KTM di Toby Price, con gli ultimi due che iniziano ad avere già distacchi intorno ai 50", mentre quello del britannico resta inferiore al mezzo minuto.

Da sottolineare il decimo posto di Mason Klein, perché lo statunitense è in sella ad una moto cinese, la Kove. Tra le altre cose, sarà uno di quelli da tenere d'occhio, perché pur avendo solo 21 anni ha già mostrato grandi cose nelle sue due precedenti apparizioni alla Dakar. Più attardati invece altri due nomi attesi come quelli di Ricky Brabec e di José Cornejo, che attualmente occupano la 14° e la 15° posizione rispettivamente, entrambi staccati di oltre un minuto.

Per quanto riguarda gli italiani, al momento il migliore in classifica è Paolo Lucci, che con la sua KTM occupa il 36° posto con un ritardo di 4'20". Nella sua scia, appena due secondi più indietro, troviamo però la Fantic di Tommaso Montanari in 37° posizione.

Quad: la prima è di Moreno

Per quanto riguarda i Quad, a svettare in questi primi chilometri di gara è stato l'argentino Francisco Moreno, secondo nelle ultime due edizioni, che ha preceduto di 28 secondi il vincitore della Dakar 2021, il connazionale Manuel Andujar. A completare il podio virtuale c'è il campione in carica, il francese Alexandre Giroud, che paga 1'15" pur essendo reduce da due trofei Touareg "back to back". Da segnalare che quest'anno sono solamente 10 i piloti che si presentano al via in questa categoria.

Dakar 2024 | Classifica Moto dopo il Prologo