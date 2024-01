Dakar | Camion, Prologo: Van Kasteren si presenta con l'Iveco

Cinque camion Iveco nei primi dieci nella classifica riservata ai bisonti della strada nel prologo che ha aperto la Dakar 2024 con una speciale di 27 chilometri che ha dato subito il metro di quale deve essere il tenore di questa edizione in Arabia Saudita. Janus Van Kasteren insieme a Marcel Snijders e Darek Rodewald si sono imposti nell’avvio della maratona che ha visto alla partenza 47 equipaggi.

L’olandese, vincitore della scorsa edizione, ha subito voluto dettare il passo con l’Iveco Powerstar di punta del Boss Machinery team De Rooy FPT, lasciando a 16” il Praga V4S DKR di Ales Loprais, l’equipaggio ceco che l’anno scorso aveva conteso la leadership a Janus fino al brutto capottamento che lo aveva obbligato al ritiro.

Loprais è già chiuso nella morsa di due Iveco, visto che al terzo posto si è insediato Mitchel Van der Brink con il Powerstar gestito dall’Eurol Rallysport: il 21 enne olandese si trova a 45” dall’ex compagno di squadra e ora rivale del team De Rooy. Mitchel può contare sul pieno supporto del più esperto Martin Van der Brink, il padre che ha portato l’Iveco T-Way adibito ad assistenza veloce nella top 10, seppur con un ritardo di 2’33”.

Se Van Kasteren e il giovane Van der Brink non si erano dati battaglia l’anno scorso, correndo con colori diversi nel team di De Rooy, quest’anno saranno rivali che non si risparmieranno nella lotta per il vertice e questo potrebbe giocare a favore di Loprais che affronta anche questa Dakar da solo, senza aiuti esterni.

Il prologo ci segnala anche altri due protagonisti da tenere d’occhio: stiamo parlando di Jaroslav Valtr con il Tatra Buggyra della ZM Racing e il compagno di squadra Pascal De Baar con un analogo mezzo: il ceco ha concluso quarto a 59”, mentre l’olandese ha completato la sua frazione a 1’09”, giusto sette secondi più veloce per stare davanti all’Iveco Powerstar di Martin Macik, uno dei pretendenti al successo finale con il camion sviluppato dalla MM Technology.

Valtr e De Baar non hanno spinto a tutta, preferendo prendere le misure a un percorso che non era in linea e che ha già presentato le diverse difficoltà che i concorrenti dovranno affrontare nei prossimi giorni: insomma, è stato un debutto, breve ma probante.

Non deve stupire, quindi, la settima piazza di Gert Huzing con l’interessante Renault C460 Hybrid ulteriormente sviluppato dal Jongbloed Dakar team: l’olandese ha dovuto vedersela con un connazionale arancione giunto al debutto nella maratona araba: stiamo parlando di Michiel Becx subito a suo agio con l’Iveco Powerstar del team De Rooy colorato nella livrea della Becx Competition, l’altra costola della struttura capitana da Gerard.

A un distacco di un paio di minuti compare il terzo Tatra, nella versione Jamal di Vaidotas Paskevicius, un altro personaggio molto esperto che ha subito tirato fuori gli artigli. Da segnalare al 14esimo posto l’eccellente debutto di Claudio Bellina, Bruno Gotti e Marco Arnoletti in gara con il secondo Powerstar del team MM Technology.

Dakar 2024 - Classifica generale Camion

Prologo: Alula – Alula

Speciale: 27 km; Trasferimento: 130 Totale: 157 km