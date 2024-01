Dakar | Un incidente con uno spettatore ritarda la partenza delle auto

La prima tappa della Dakar 2024 è iniziata come doveva, con le moto che hanno iniziato ad affrontare i 405 chilometri previsti per raggiungere il secondo bivacco ad Al-Henakiyah. Tuttavia, l'elicottero di evacuazione è stato chiamato in azione molto presto, al chilometro 82, a causa di un incidente di Joaquim Rodrigues, di cui hanno dovuto occuparsi Joan Barreda e Sebastian Buhler.

Poco dopo, però, la gara è stata interrotta nella categoria auto a causa di un incidente con il primo dei veicoli al via. Lionel Baud avrebbe avuto un problema con uno degli spettatori che assistevano alla speciale e ha dovuto essere portato all'ospedale più vicino.

Gli organizzatori hanno dichiarato che la partenza della prima vettura, inizialmente prevista per le 10:15 locali, è stata ritardata fino alle 11:15 a causa di un "incidente con uno spettatore a circa 200 metri dalla linea di partenza"; il tifoso ferito è stato "assistito dai servizi medici e portato all'ospedale più vicino".

Si tratta di un turista russo venuto a vedere la gara che, trovandosi in un'area lontana dalla rete metallica dell'organizzazione, si è imbattuto nella Toyota del francese. David Castera ha informato personalmente i media, compreso Motorsport.com, e ha confermato il tifoso è stato trasportato in ospedale ed ha riportato la frattura di tibia e perone a causa dell'impatto. Una volta risolti i problemi di passaporto, il tifoso potrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico e iniziare il recupero dall'infortunio.

Sebbene molti piloti siano stati costretti ad aspettare alla partenza della speciale tra Al-Ula e Al Henakiyah, la gara si è rimessa in carreggiata, con Stéphane Peterhansel che ha fatto segnare il miglior tempo al primo punto di riferimento al chilometro 38, cosa che in un certo senso ci si aspettava perché c'erano molti favoriti che partivano dalle retrovie.

Inoltre, la partenza è stata ritardata perché Brian Baragwanath avrebbe dovuto essere il primo a partire per la tappa, ma non ha fatto in tempo, così Lionel Baud è entrato nel tratto cronometrato e, dopo pochi metri e l'incidente con lo spettatore, è tornato indietro. La confusione ha coinvolto tutti i cronometri ufficiali, compreso il tavolo degli organizzatori nella sala stampa del bivacco di Al Henakiyah.