Dakar | Il sedile Sparco un'arma in più per Al-Attiyah. Ecco come

Comfort, resistenza e perfezione sono ciò che si cerca in ogni tipo di competizione, e quando si tratta della gara più dura del mondo, bisogna studiare al millimetro i prodotti da utilizzare. Ecco perché la stragrande maggioranza dei partecipanti opta per la linea di Sparco, azienda italiana con sede a Volpiano, che ha creato il Seat Circuit, un sedile in fibra di carbonio che garantisce tutto ciò che si cerca.

L'azienda torinese ha sviluppato il sedile in collaborazione con i migliori team del mondo, offrendo il massimo del comfort, del controllo e della protezione, fondamentali in ogni tipo di gara. Lo notano anche i piloti, e il cinque volte vincitore del Rally Dakar e due volte vincitore del Campionato del Mondo Rally-Raid, il qatariota Nasser Al-Attiyah, può confermarlo.

"Il sedile è fatto esattamente su misura per il mio corpo, quindi è molto più comodo, sono molto contento di poter fare queste regolazioni con lo strumento su cui mi siedo", ha spiegato la leggenda del rally ai microfoni di Motorsport.com, "È fatto in fibra di carbonio, è molto speciale e anche costoso, uno dei migliori sedili che abbia mai avuto".

Essendo realizzato con un materiale tanto resistente quanto leggero, tutti lo notano nel peso, che è molto importante per ottenere quei decimi di secondo che potrebbero regalare la vittoria. Inoltre, il sedile è dotato di un tessuto antiscivolo sulle spalle e sul supporto per un maggiore comfort durante la guida, e presenta anche punti chiave come un sistema di assorbimento degli urti per aiutare la Seat Circuit a diventare il prodotto per eccellenza nel mondo dei rally e su strada.

Un altro pilota che ha avuto modo di conoscere in prima persona la qualità dei prodotti Sparco con questo sedile è un pilota di grande esperienza come Gerard Farrés, che, sebbene non sia ancora riuscito a vincere alcun trofeo Touareg, è uno dei riferimenti nei veicoli leggeri o SSV: "Quest'anno stiamo correndo con Sparco, soprattutto con i sedili, e sia io che Diego [Ortega, il suo copilota] ci troviamo molto, molto bene".

"La parte del sedile dedicata alla testa fa sì che, in caso di forti impatti, non si muova più di tanto. Inoltre il sedile, essendo in fibra di carbonio, pesa pochissimo, e questo è molto importante", ha spiegato lo spagnolo, che affronta lunghe tappe all'interno della sua auto e nota il salto di qualità con il marchio italiano.

"Quando ci sono così tanti chilometri, una media di 600 al giorno, con impatti, a volte saltando dune di cinque metri, quindi i sedili (Sparco) hanno molta importanza. È il primo anno che li usiamo, sono sicuro che saranno ottimi per noi, mi sento a mio agio e, soprattutto, sicuro. Hanno entrambe le caratteristiche".

Quando piloti del calibro del cinque volte vincitore del Rally Dakar si affidano a una sella come quella di Sparco per raggiungere i loro ambiziosi obiettivi, c'è un motivo. L'azienda torinese è uno dei leader del settore, sia in pista che fuori.