Dakar | La vittoria nel Prologo mette le "ali" a Schareina

La categoria moto è la più combattuta di tutta la Dakar, quindi ogni piccolo divario che si può aprire è essenziale per arrivare con delle opzioni di successo alla fine della gara. Tosha Schareina si è messo in evidenza fin dalle prime battute, visto che il pilota valenciano, nuovo arrivato in casa HRC, è andato a tavoletta fin dall'inizio del Prologo per conquistare una clamorosa vittoria.

Lo spagnolo ha preceduto di 18 secondi il suo diretto inseguitore, Daniel Sanders, cosa che lo ha reso il primo leader della gara. Una prestazione che lo ha reso molto soddisfatto del primo impatto con la Honda, come ha detto ai media al bivacco di Al-Ula.

"Sono molto contento di come è andata", ha detto il pilota di Valencia. "Un Prologo più lungo del solito, più chilometri. E' andata molto bene con la sabbia, ma piedi per terra, perché la gara vera inizia domani. È stata una giornata molto lunga, e veniamo da una grande stagione, con un primo posto in Argentina e un podio al Sonora Rally, ma sappiamo che la gara 'vera' è la Dakar".

Tosha Schareina, nonostante sia in testa alla classifica delle moto, è consapevole che i 405 chilometri tra il primo bivacco e la città di Al Hanakiyah saranno difficili per tutti i concorrenti: "La Dakar sarà più difficile, con più chilometri, più giorni, più prove speciali".

"Abbiamo una grande squadra, una grande moto e siamo forti per lottare per tutto, ma sappiamo che sarà molto difficile", ha continuato il pilota della Honda. "Ho sempre lottato per questo e naturalmente ci credo, anche perché sono consapevole di quanto sia costato a me e a chi mi circonda".

Tuttavia, lo spagnolo non credeva di aver vinto nella prima giornata di gara nel deserto saudita, quindi è rimasto un po' sorpreso nel sentire come ci è riuscito: "Non me l'aspettavo nemmeno io, perché non è il mio terreno ideale, e ti mette le ali sapere che puoi fare bene su tutti i fondi. Il fatto che sia andata bene ti mette le ali: questo è solo l'inizio e ovviamente sono contento, ma so che sarà un percorso lungo".