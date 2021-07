CIR, Rally Roma, PS7-9: Crugnola fora, Basso in testa

Il giro mattutino dell'ultimo giorno di gara del Rally Roma Capitale si è aperto con un colpo di scena che ha cambiato letteralmente il vertice della classifica generale CIR. Andrea Crugnola non è più il leader del rally laziale. Al posto suo, ora, svetta Giandomenico Basso.

Tutto è accaduto nella Prova Speciale 8, la Collepardo - Civita 1 di 10,62 chilometri, in cui Andrea Crugnola ha forato la gomma anteriore sinistra in un taglio non preso. Il varesino è stato beffato da qualche sasso di piccole dimensioni che ha provocato la foratura della gomma e gli ha fatto perdere oltre 30" da Basso.

A quel punto il vicentino ha avuto la strada spianata e ha iniziato a gestire gli oltre 28 secondi di vantaggio su Crugnola, rimasto comunque in seconda posizione.

Cambia la situazione per il terzo gradino del podio, con Damiano De Tommaso che ha perso la posizione nei confronti di Fabio Andolfi dopo una penalità inflitta dai commissari di gara pari a 20" da aggiungere sul tempo complessivo del pilota del team F.P.F.

Con la penalità inflitta a De Tommaso, il pilota ligure è salito in terza posizione anche se molto staccato dai primi 2. Andolfi ha oltre 1 minuto di svantaggio nei confronti di Basso, ma la sua terza posizione è molto importante ai fini della classifica Piloti del CIR 2021.

Apertissima la lotta per la quinta posizione tra Craig Breen e Marco Signor. I due hanno ottenuto tempi simili per tutta la mattina e nel pomeriggio i due si daranno battaglia per l'ultima posizione della Top 5. Si è staccato di qualche secondo Giacomo Scattolon, ma anche lui è abbastanza vicino per sperare di recuperare e rientrare nella lotta al quinto posto.