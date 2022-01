Pirelli Cup: premiati i campioni 2021 al Motor Bike Expo

Si è appena conclusa la grande kermesse veronese dedicata al mondo delle due ruote con un inaspettato successo di pubblico, nonostante le difficoltà e le restrizioni resesi necessarie dalla situazione sanitaria in costante e continua emergenza.

Un evento purtroppo a ranghi ridotti tra gli espositori, che non ha scoraggiato però gli appassionati, i piloti e il pubblico che hanno affollato, gli otto padiglioni di questa edizione del Motor Bike Expo. Tanti eventi esclusivi per un esperienza da vivere a 360°, un'occasione unica per ammirare da vicino le novità che le Case propongono per la prossima stagione. Motor Bike Expo è una kermesse senza confini, dove si incontrano e si fondono tutte le tendenze: custom, fuoristrada, turismo, scooter, race replica, qualsiasi appassionato ha il suo spazio dedicato e la possibilità di interagire direttamente con i produttori di parti speciali o componentistica.

Lo staff di Ideal Gomme Eventi è stato impegnato su molteplici fronti: dalla promozione degli pneumatici Racing e Stradali dedicati alle moto per qualsiasi destinazione d'uso, dalla velocità al fuoristrada, dal turismo all’urban e custom fino alla novità degli pneumatici rivolti al mondo delle bike, sia elettriche che muscolari. Grande successo e attenzione, non solo per per la linea Scorpion specifica per tutti i tipi di mountain bike, ma anche per i performanti P Zero e per i Cinturati.

Grazie all’ingresso diretto in questo settore è nata una stretta collaborazione con l’azienda Bikel, realtà trevigiana che riscuote grande attenzione tra le e-bike; un enorme successo soprattutto per la biammortizzata Rock 165 ++ equipaggiata con le specifiche ed aggressive Scorpion E-Bike Hyperwall.

Il main event e culmine della manifestazione è stato sabato con le premiazioni dell’edizione passata della Pirelli Cup: Alex Bernardi per la classe 1000, Niccolò Castellini per la classe 600 ed i rispettivi team Nuova M2R e Speed One Racing mattatori dell’evento, premiati da Massimiano Damiani in rappresentanza del costruttore di pneumatici meneghino.

Luca Raggi di Ideal Gomme Racing ha detto: "E' stato bellissimo vivere questa Fiera nonostante il periodo cosi difficile e nell’assoluto rispetto dei protocolli di sicurezza. Motor Bike Expo è diventato un evento internazionale ed ogni anno riserva sempre nuove sorprese. La vicinanza del pubblico e il loro entusiasmo è contagioso. Son stati giorni frenetici, tantissimi son passati a trovarci per avere informazioni sulla Pirelli Cup , la voglia di moto e di correre è tanta ed è bello leggere negli occhi di tutti questi appassionati l’entusiasmo che ci accomuna. Cercheremo anche per il 2022 di rendere sempre accessibile per tutti la possibilità di vivere una stagione da protagonisti in un contesto importante e professionale ma adatto a tutti. Ci teniamo particolarmente affinché questo sia possibile".

"Siamo sicuri di offrire ai nostri piloti un Campionato prestigioso e dai grandi risvolti tecnici, competizione pura e risultati di prestigio. Pirelli Cup è studiata per poter essere vissuta e goduta da qualsiasi pilota, sia da chi si affaccia per la prima volta alle competizioni, al pilota che vuole emergere o a chi ha già un trascorso sportivo importante. Pirelli Cup nasce dall’esperienza Pirelli maturata in tanti anni nelle competizioni motociclistiche più prestigiose, dalla fornitura esclusiva dei pneumatici utilizzati nel Campionato del Mondo SBK e dai risultati ottenuti su tutti i circuiti in tutto il mondo".

"Un particolare ringraziamento anche a tutti i partner che con grande entusiasmo hanno scelto di essere presenti e condividere con noi questa nuova avventura per tutta la stagione di gare. Sono aziende importanti e partner tecnici di prestigio, presto ve li faremo conoscere dettagliatamente. Stiamo studiando una serie di iniziative speciali che coinvolgeranno tutti i piloti e i Team e che renderanno ancora più esclusivo essere parte della Pirelli Cup 2022 . Anche l’area tecnica Pirelli e il Village dove potersi rilassare o gustare le specialità di Chef Chantal saranno ancora più accattivanti, con una nuova livrea e tantissime sorprese".

"Continua la collaborazione con importanti realtà del territorio come Tittarelli azienda fornitrice del food, Bee Drunk per tutto il beverage, il buonissimo Caffe' Poli di Imola , la Cantina Cesaroni e la buonissima Birra Flea. Una stagione tutta da vivere, gara dopo gara emozione dopo emozione".

Graditissima la presenza di Fabien Narizuka in rapprentanza di Shoei, Rosario Forte per il brand X Forte, ormai storico partner del campionato, Cristian Priami, CEO di Viruspower e Guglielmo Tarizzo per Gullyracing.

Un ringraziamento sentito anche ai partner che non sono potuti intervenire direttamente e personalmente alle premiazioni: Gianni Landru di IRC, Alessio Chiti di Magigas e Filippo Chiarelli per Promoracing.

Rinnovata anche l’ormai storica partnership con la 666Carbon, azienda trevigiana specializzata nella fornitura di carene e componentistica per il mondo delle competizioni, grazie alla passione ed al supporto di Alessandro Trentin.

Ringraziamenti speciali a Cepitaas, Resett Engineering, Adriatica Chiusure, Deaform, Edafos, Informinds, Metaldesi e Cav Aldo Ilari.

Si avvicina il momento di accendere finalmente i motori. I primi Test sono ormai alle porte, i piloti e i Team lavorano duramente per arrivare pronti e competitivi al primo appuntamento stagionale. Nei prossimi giorni pubblicheremo la entry list di entrambe le categorie 1000/600 con i piloti iscritti, i numeri di gara e le categorie di appartenenza.

Pirelli Cup 2022, un Campionato contraddistinto dall’ entusiasmo contagioso, passione allo stato puro, per una stagione di gare che si preannuncia ricchissima di emozioni e tante battaglie in pista. Sul sito dedicato alla Pirelli Cup tutti gli aggiornamenti.