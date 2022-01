Pirelli Cup presente al Motor Bike Expo

Si parte da Verona, la prima kermesse dell’anno dedicata al mondo delle due ruote: lo staff di Idealgomme sarà presente al padiglione 6 stand 23u per accogliere tutti i piloti che hanno preso parte o inizieranno una nuova sfida nella prestigiosa Pirelli Cup 2022, giunta alla sua 5° edizione.

Grandissime e numerose le novità che saranno svelate, dall’inserimento del nuovo Cremona Circuit, tappa d’esordio del campionato, al nuovo regolamento che vedrà la nascita di due campionati in uno, la Pirelli Cup Championship, dedicata ai piloti piu’ veloci o con un palmares di prestigio, e la Pirelli Cup Challenge, indirizzata ai rider di vocazione meno agonistica o alle prime esperienze in pista: una formula nuova che renderà la competizione sempre piu’ entusiasmante ed equilibrata .

Sabato 15 gennaio, inoltre, premieremo i piloti che si sono distinti nella edizione 2021: dalle ore 11.00 nel nostro stand sarà il momento delle premiazioni per rivedersi e confrontarsi sulle novità del prossimo anno.

Naturalmente saremo presenti anche con le novità del mondo Pirelli, dai prodotti Racing a quelli Stradali, dalla Velocità al Motocross fino ai recenti prodotti dedicati al mercato delle bici; anche per questo nasce la collaborazione con il marchio BIKEL (www.bikel.tv), produttore italiano di e-bike per tutte le esigenze di utilizzo, urbano ed extraurbano.

Le rinnovate partnership con Shoei, Virus Power, X Forte, 666Carbon ed una nuova rafforzata sinergia con Irc Components, testimoniano la sempre maggiore fiducia in un campionato sempre in crescita da parte dei nostri partner tecnici.

Importante novità di questa edizione sarà la collaborazione ancora piu’ stretta con l’azienda DeaForm, che grazie alla passione del patron Daniele Camicia, sta sviluppando insieme al Motoclub Adriatica Racing, un progetto che intende formare le figure professionali del motorsport con un percorso di collaborazione già dalle scuole superiori: un investimento sul futuro del mondo motociclistico nel quale crediamo molto.

Ricordiamo inoltre che la sicurezza in fiera sarà garantita dalle regole di ingresso che prevedono il greenpass rinforzato per accedere alla manifestazione e la mascherina FFP2 per circolare nelle aree espositive.

Motor Bike Expò Photo by: Pirelli