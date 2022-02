Ora è ufficiale: Petrucci va in MotoAmerica con Ducati

Carica lettore audio

Ormai non era più un mistero, perché lo stesso Danilo Petrucci lo aveva anticipato a più riprese, ma ora ci sono anche i crismi dell'ufficialità: il 2022 del pilota di Terni sarà a Stelle e Strisce, perché pochi minuti fa è stato annuciato il suo approdo in MotoAmerica.

Dopo la variazione sul tema alla Dakar, dove è stato la grande rivelazione con la vittoria nella quinta tappa, "Petrux" tornerà subito in pista e lo farà in sella ad una Ducati Panigale V4R con i colori del Warhorse HSBK Racing Ducati NYC Team, nel quale andrà a prendere il posto di Loris Baz, tornato nel Mondiale con la BMW di Bonovo.

"Sono felicissimo di tornare a correre con la Ducati, e vorrei fare un ringraziamento speciale a tutte le persone della Ducati che hanno reso possibile questo progetto", ha detto Petrucci. "Ho parlato di questo progetto con Eraldo Ferracci al Circuit of The Americas l'anno scorso e con tutto il management a partire da Claudio Domenicali, Paolo Ciabatti, Gigi Dall'Igna e Davide Tardozzi, e sono stati davvero felici di avermi di nuovo a bordo", ha detto il 31enne, che torna quindi anche in orbita Ducati dopo la parentesi KTM del 2021 e della Dakar, nella quale però non è scoccata la scintilla con la Casa di Mattighofen.

"Voglio continuare a divertirmi e continuare a guidare la mia moto, quindi ho scelto questo progetto per fare una nuova esperienza sul lato umano. Vivrò in America, questo è qualcosa di nuovo ed eccitante per me, quindi sono molto curioso e desideroso di iniziare", ha aggiunto Danilo, che in un'intervista concessa a Motorsport.com aveva già detto di essere alla ricerca di un'esperienza di vita.

"La stagione 2021 è stata un grande anno di apprendimento per noi", ha detto il team principal Bobby Shek, reduce dal quarto posto in campionato con Baz. "Sono orgoglioso della nostra squadra e di ciò che abbiamo raggiunto. Il nostro obiettivo era costruire un buon database di dati e abbiamo raggiunto questo e altro ancora".

"Non ricordo un altro team al primo anno di Superbike in grado di raggiungere nove podi. Per il 2022, stiamo tornando con una nuova moto e un altro pilota di grande talento e siamo pronti a costruire sul 2021. Siamo entusiasti di avere Danilo a bordo e non vediamo l'ora di affrontare la sfida e l'opportunità", ha concluso.

Per la prima presa di contatto con la Panigale V4R Petrucci non dovrà attendere troppo, visto che sarà impegnato nei test SBK che si svolgeranno la prossima settimana a Portimao.