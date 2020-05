TCR Europe: c'è di nuovo il Paul Ricard nel calendario definitivo

Dopo diverse revisioni e riorganizzazioni, il TCR Europe ha finalmente pubblicato quello che dovrebbe essere il calendario definitivo della stagione 2020.

Condizionale d'obbligo, chiaramente, perché la pandemia di Coronavirus come sappiamo non può ancora far dormire sonni tranquilli, ma per ora abbiamo un quadro della situazione più completo per quello che sarà il campionato europeo turismo di quest'anno.

All'ultimo momento il promoter Paulo Ferreira è riuscito a recuperare la data prevista a Le Castellet, fissando l'appuntamento al weekend del 21-23 agosto sul tracciato del Paul Ricard.

Si anticipa quindi di una ventina di giorni l'inizio della serie, che poi farà tappa a Zolder e Monza in settembre, seguite dalle trasferte di ottobre a Barcellona e Spa-Francorchamps.

Come invece era stato precedentemente annunciato, Jarama sarà il secondo round spagnolo della stagione con appuntamento organizzato nel fine settimana del 6-8 novembre a concludere il tutto.

"Abbiamo avuto l'opportunità di recuperare l'evento del Paul Ricard ad agosto e ne abbiamo approfittato perché significa iniziare prima e terminare prima la stagione - spiega Ferreira - Credo che siamo riusciti a fare del nostro meglio considerando i ritardi e le restrizioni imposte dalla situazione. Vogliamo ringraziare i nostri concorrenti per la pazienza e circuiti e promoter per la attiva collaborazione mostrata".

TCR Europe Series – Calendario 2020 definitivo

21-23 agosto – Le Castellet

11-13 settembre – Zolder

25-27 settembre – Monza

9-11 ottobre – Barcellona

22-24 ottobre – Spa-Francorchamps

6-8 novembre – Jarama