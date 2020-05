TCR DSG: l'europeo endurance avrà quattro gare con l'italiano

La prima stagione del TCR DSG Europe Series si svolgerà praticamente assieme a quella del TCR DSG Italy Endurance.

Questo è quanto è emerso dall'ultima pubblicazione del calendario del campionato europeo endurance riservato alle vetture dotate di cambio di serie (quindi Audi, Volkswagen e Cupra).

L'emergenza per la pandemia di Coronavirus ha infatti costretto il promoter Paulo Ferreira a rivedere i piani collaborando con ACI Sport; alla fine si è deciso per lo svolgimento di cinque eventi in totale, quattro dei quali in condivisione con il campionato tricolore.

Si comincia dunque sul tracciato di Misano Adriatico ad agosto, poi ci sarà l'unica tappa singola per i partecipanti all'Europeo in quel di Brno. La trasferta in Repubblica Ceca verrà seguita dai due round di ottobre a Mugello e Monza, poi conclusione in Spagna sul tracciato di Barcellona a metà novembre.

Rispetto al calendario iniziale non è stato possibile recuperare gli appuntamenti di Spa-Francorchamps ed Imola, scendendo da sette a cinque in totale nell'arco di una stagione più che difficoltosa da organizzare.

"Vogliamo ringraziare ACI Sport per la loro collaborazione nello stilare il nuovo calendario fissando la tappa d'apertura a Misano all'inizio di agosto, dandoci così modo di cominciare prima l'anno rispetto a quello che avevamo previsto", ha detto Ferreira.

TCR DSG Europe - Calendario 2020 finale

7-9 agosto - MISANO*

5-6 settembre – BRNO

2-4 ottobre - MUGELLO*

16-18 ottobre - MONZA*

13-15 novembre - BARCELLONA*

* Con il TCR DSG Italy Endurance