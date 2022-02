IGTC | Diluvio a Kyalami, Mercedes-AKKA in Pole per la 9h

Carica lettore audio

La Mercedes del team AKKA ASP partirà in Pole Position per la 9h di Kyalami, dove Qualifiche e SuperPole sono state cancellate a causa di un nubifragio che si è abbattuto nel pomeriggio sulla pista sudafricana.

Ecco quindi che la griglia di partenza dell'ultimo appuntamento dell'Intercontinental GT Challenge 2021 - rinviato a questo fine settimana causa ondata del Covid-Omicron - si baserà sui risultati ottenuti nelle Pre-Qualifiche che erano andate in scena in mattinata.

Il primato lo aveva staccato in 1'42"465 Jules Gounon con la AMG #89 condivisa con Marciello/Boguslavskiy, rifilando un bel distacco alle Ferrari 488 di AF Corse-Francorchamps Motors guidate da Nielsen/Rovera/Fuoco (#71) e Pier Guidi/Ledogar/Molina (#51).

Per le 'Rosse' di Maranello è già una buona notizia, dato che i loro diretti rivali per i titoli Piloti e Costruttori sono più indietro in classifica.

#71 AF Corse - Francorchamps Motors Ferrari 488 GT3: Nicklas Nielsen, Alessio Rovera, Antonio Fuoco Photo by: SRO

Al quarto posto scatterà infatti la Mercedes #75 della SunEnergy1 Racing (Grenier/Konrad/Habul), la migliore della Classe Pro-Am, davanti alle Audi R8 LMS dei Team Saintéloc (#25 Niederhauser/Winkelhock/Van Der Linde) e WRT (#32 Weerts/Drudi/Haase). Su quest'ultima vettura, è salito all'ultimo momento Mattia Drudi al posto dell'indisponibile Dries Vanthoor, rimasto in albergo per indisposizione fisica.

Ricordiamo che Niederhauser/Winkelhock e Haase hanno da recuperare 2 punti in graduatoria di campionato a Pier Guidi/Ledogar e Nielsen, con Audi Sport che deve difendere un +36 sulla Ferrari.

Il settimo crono lo staccano invece Legeret/Baert/Gachet con l'Audi #26 privata di Saintéloc Racing, unica iscritta alla Silver Cup, mentre con l'ottavo tempo la #33 della High Class Racing (Patterson/Vermeulen/Markussen) è seconda in Pro-Am.

In Top10 troviamo anche la Lamborghini Huracan #86 della Stradale Motorsport (Arangies/Neveling/Van Rooyen) e l'Audi #17 di MJR Motorsport, entrambe iscritte alla categorie National.

#25 Audi Sport Team Sainteloc Audi R8 LMS GT3: Markus Winkelhock, Kelvin van der Linde, Patric Niederhauser Photo by: Audi Communications Motorsport

Undicesima piazza invece per l'Audi GT4 dell'ultimo team sopracitato, mentre la griglia viene chiusa dalla Lamborghini #23 degli idoli locali Letlaka/Sipuka/Kekana (Stradale Into Africa), con tempi altissimi perché Tschops Sipuka era finito a muro alla curva 6, causando anche l'interruzione con bandiera rossa.

Nel pomeriggio si è tentato di cominciare con la prima delle tre sessioni di Qualifica, ma è stato subito evidente che era impossibile proseguire per via della scarsissima visibilità e della quantità d'acqua sul tracciato, che ha colto pure nell'errore e testacoda Ledogar.

I commissari sportivi hanno così cancellato la sessione, stilando l'elenco di uscita delle macchine (Top8 invertita delle Pre-Qualifiche) per i due giri da effettuare nella caccia alla SuperPole, ma anche qui le condizioni non sono migliorate, per cui si è deciso di formare la griglia come spiegato sopra.

La partenza della 9h di Kyalami è prevista per le ore 12;00 italiane di sabato.

In grassetto il pilota autore del giro più veloce

INTERCONTINENTAL GT CHALLENGE - 9h di Kyalami: Classifica Pre-Qualifiche