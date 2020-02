Ufficiale: Torres è il secondo pilota MIE Racing Honda

Honda ha chiuso il ciclo di presentazioni dei team in Superbike, a Tokyo è stata svelata la Fireblade CBR1000RR-R che scenderà in pista nel 2020. Insieme alla squadra ufficiale che conterà sul supporto di HRC, la Casa alata ha presentato anche il proprio team satellite, MIE Racing. In questa occasione ha rivelato anche il nome del secondo pilota che affiancherà Takumi Takahashi, si tratta di Jordi Torres.

Lo spagnolo, che inizialmente doveva correre con Pedercini, ha firmato un accordo con Honda dopo i problemi di sponsor della squadra satellite Kawasaki e scenderà in pista con la Fireblade. È Midori Moriwaki a dare l’annuncio in occasione della presentazione ufficiale, nonostante l’assenza del pilota: “Anche nel 2020 saremo impegnati con Takumi Takahashi, ma avremo un secondo pilota, Jordi Torres”.

Torres trova così la sua occasione dopo lo stop forzato che sembrava tenerlo fuori dalla griglia di partenza del 2020. Pedercini aveva annunciato ben due moto per la stagione che sta per iniziare e, a fianco del confermato spagnolo, sarebbe dovuto arrivare Lorenzo Savadori. Ma i problemi di sponsor affrontati dalla squadra durante l’inverno avevano portato Lucio Pedercini a prendere decisioni drastiche. A farne le spese è stato Lorenzo Savadori, che aveva trovato l’opportunità di rientrare nel mondiale, ma ha visto sfumare il ritorno poco prima dei test.

Il team satellite Kawasaki aveva assicurato la propria presenza nel 2020, ma solo con un pilota ancora da annunciare. Nel frattempo Savadori è volato a Sepang per disputare i test della MotoGP in sostituzione di Andrea Iannone, indagato per presunto doping. Il pilota di Cesena ha così deciso di ricoprire il ruolo di collaudatore per la Casa di Noale nella classe regina dei prototipi.

Doppio impegno invece per Jordi Torres: durante il burrascoso inverno di Pedercini, allo spagnolo è stata offerta l’opportunità di disputare la Coppa del Mondo MotoE e sarà così impegnato su due fronti. Oltre a correre a tempo pieno nel mondiale Superbike con Honda, disputerà il campionato elettrico con il team Pons, in sostituzione del ritirato Sete Gibernau.