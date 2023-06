MotoE | Sachsenring: Torres trionfa ed è leader, poi vince Garzo

Il terzo appuntamento stagionale della MotoE è ricco di azione e colpi di scena. L’era Ducati si conferma spettacolare e il weekend del Sachsenring ci regala due vincitori differenti. In Gara 1 è Jordi Torres a trionfare, approfittando di un errore di Eric Granado, mentre nella seconda manche è Hector Garzo a imporsi sul gruppo.

Torres lascia la Germania da leader del campionato, grazie al solido weekend caratterizzato da una vittoria e un terzo posto, che lo portano a 18 punti di vantaggio su Matteo Ferrari, quarto in Gara 1 (ma poi terzo per una penalità a Spinelli) e solo settimo in Gara 2.

Nella prima combattuta manche, è proprio lo spagnolo ad avere la meglio, dopo essere partito dalla pole beffa nel finale Eric Granado, che commette un errore nel tentativo di attacco e scivola all’ultimo giro. Questo consente al portacolori Aspar di tenere la prima posizione, andando a trionfare con un vantaggio di sette decimi su Randy Krummenacher, passato secondo dopo la caduta del brasiliano.

A completare il podio c’è Nicholas Spinelli, che però viene penalizzato di tre secondi. Scala quindi Matteo Ferrari, che si prende la terza posizione dopo essere partito dalla settima casella dello schieramento a causa di una penalità inflittagli per problemi sulla sua moto nelle prove.

Così gli altri italiani: Alessandro Zaccone è quarto davanti a Mattia Casadei, quinto. Top 10 per Andrea Mantovani, nono, mentre Kevin Zannoni e Kevin Manfredi sono 11° e 12° rispettivamente. Attardati Alessio Finello e Luca Salvadori, il portacolori Gresini è 14° mentre il pilota del team Pramac è 16°.

In Gara 2 solo due decimi separano Hector Garzo da Mattia Casadei. L’italiano sfiora il successo, ma è il portacolori Dynavolt Intact GP ad avere la meglio, prendendosi la vittoria del sabato pomeriggio. Il pilota del team Pons è così secondo davanti a Jordi Torres, che si accontenta della terza posizione ma è leader del mondiale.

Giù dal podio Eric Granado, quarto dopo la caduta di Gara 1. Il brasiliano beffa sul traguardo Nicholas Spinelli per soli due millesimi. Settimo Matteo Ferrari, che chiude un weekend complicato. In top 10 anche Alessandro Zaccone e Andrea Mantovani, nono e decimo rispettivamente. Kevin Zannoni è 12° e precede Kevin Manfredi, 13°, mentre Luca Salvadori è 16°. Ultimo degli italiani Alessio Finello, 17°.