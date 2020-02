SBK: svelata la nuova Honda HRC di Bautista e Haslam

La Superbike sta per riaccendere i motori e si concludono le presentazioni delle squadre. L’ultimo team ad aver svelato la moto che scenderà in pista nel 2020 è Honda, che si presenta con un progetto rinnovato grazie al ritorno nel campionato di HRC in veste ufficiale. L’evento si è svolto a Tokyo, nella Honda Welcome Plaza Aoyama, ed in questa occasione è stato presentato anche il team satellite MIE Racing, che scenderà in pista con Takumi Takahashi e Jordi Torres, annunciato proprio oggi.

Tutti gli occhi erano puntati su Alvaro Bautista e Leon Haslam, a cui è affidata la nuova CBR1000 RR-R. La Honda si presenta con una livrea tipica dei colori HRC. Spicca infatti il rosso, accompagnato dal blu e dal bianco. I due piloti sono pronti a portarla in pista nei prossimi test di Phillip Island che precedono l’inizio della stagione. Grande impegno per la squadra, che già nei test invernali si era fatta vedere e continua a lavorare per poter arrivare il prima possibile nelle posizioni di testa.

Bautista, che si è lanciato il questa nuova avventura con Honda dopo un anno in Ducati, esprime le proprie impressioni sulla moto e si pone già degli obiettivi: “È molto emozionante per me far parte di questo progetto e l’obiettivo sarà sicuramente quello di conquistare la vittoria. Se c’è una cosa che mi ha stupito moltissimo è stata la potenza di questa moto, ma comunque ho una squadra determinata e molto professionale. Quindi siamo sicuri di poter fare bene”.

Gli fa eco Leon Haslam, anche lui tuffatosi nel nuovo progetto dopo aver corso in Kawasaki la scorsa stagione: “La nuova moto è bellissima e si vede che c’è stato un grande impegno nella realizzazione della CBR1000RR-R da parte di Honda. Ho provato anche la versione stradale e sono rimasto impressionato dalla somiglianza a quella da gara. Non vedo l’ora di scendere in pista a Phillip Island la prossima settimana e cominciare la stagione”.