SSP | Aegerter firma la doppietta e vola in classifica

Carica lettore audio

Così come lo scorso anno, anche durante questa prima fase di stagione 2022 Dominique Aegerter sembra non avere rivali. Il campione del mondo in carica Supersport ha fatto la voce grossa anche all’Estoril, siglando il successo in entrambe le gare disputate e consolidando il suo primato nel mondiale. Lo svizzero fa bottino pieno in Portogallo, arrivando così a quota 145 punti, ben 44 in più del diretto avversario Lorenzo Baldassarri, secondo con 101 punti.

Non è bastato un errore a inizio Gara 1 per fermare il pilota del team Ten Kate, che dopo essere rimasto attardato ha iniziato una furiosa rimonta che lo ha portato a ridosso dei primi. La netta superiorità di Aegerter gli ha consentito di sferrare l’attacco su Baldassarri per prendersi la vetta della gara, andando anche a vincere con un distacco di ben tre secondi sul portacolori del team Evan Bros.

Tanta Italia sul podio nella prima manche, con Baldassarri che si è dovuto piegare allo strapotere di Aegerter ma è riuscito a “limitare i danni” in classifica andando a conquistare un’ottima seconda posizione. Il pilota marchigiano ha conquistato così il suo quarto podio davanti a Nicolò Bulega. Il pilota Ducati è riuscito a ottenere la terza posizione dopo un gran duello con Can Oncu, su cui ha avuto la meglio proprio all’ultimo giro.

Le sorprese non sono mancate, Yari Montella ha ingaggiato una battaglia con Federico Caricasulo, con quest’ultimo quinto davanti al pilota Kawasaki, che ha eguagliato il suo miglior risultato in carriera. Ma anche Glenn van Straalen si è difeso, dopo una caduta è risalito in sella andando a conquistare la settima posizione, precedendo Adrian Huertas, ottavo e soddisfatto del suo miglior rosiltato in Supersport. A chiudere la top 10 troviamo Andy Verdoia e Ondrej Vostatek, nono e decimo rispettivamente.

Ma il vero spettacolo del weekend lo ha regalato Gara 2, condizionata in gran parte dalla pioggia. Proprio il meteo è stato il vero protagonista della domenica, mettendo i piloti in difficoltà e costringendoli a correre in condizioni insidiose, essendo caduta quando il semaforo si era spento da un bel pezzo. L’acqua ha reso la gara pazza, ma il risultato finale non è cambiato di molto: è sempre Aegerter ad aver avuto la meglio, dimostrando ancora una volta una netta superiorità in qualsiasi condizione.

Per lo svizzero è la quinta vittoria consecutiva, arrivata dopo una battaglia composta da ben 11 piloti. Tutti sono andati su gomme slick nell’attesa che le condizioni migliorassero, ma le insidie erano molte, così come lo sono state le cadute. È stato proprio in questa situazione particolare che Gara 2 ha riservato delle sorprese, prima fra tutte Kyle Smith. Il britannico scattava dalla 17esima casella, ma ha costruito una grande rimonta che lo ha portato a lottare con il gruppo di testa fino a conquistare la seconda posizione. Smith ha ottenuto così il suo primo podio davanti a Lorenzo Baldassarri, terzo al termine di una gara complicata.

Il pilota del team Evan Bros è riuscito a salire sul podio per un soffio, precedendo di soli 105 millesimi Yari Montella, piuttosto in forma all’Estoril. Il portacolori Kawasaki ha insidiato la terza posizione del connazionale fino alla linea del traguardo, dove però si è dovuto accontentare del quarto posto, miglior risultato di sempre per lui. Spettatore d’eccezione del duello è stato Can Oncu, che è passato sotto la bandiera a scacchi in quinta posizione a sette decimi dai due.

Ma la vera sorpresa della domenica portoghese è stata Oli Bayliss: il figlio “d’arte” ha messo a segno una sesta posizione, la sua migliore da quando ha debuttato quest’anno in Supersport, disputando una gara molto solida. Già 12° in Gara 1, si è mostrato decisamente in forma in sella alla Ducati, riportando il sorriso a Borgo Panigale dopo la caduta di Nicolò Bulega che lo ha messo fuori dai giochi.

Bene anche Adrian Huertas, settimo davanti a Glenn van Straalen. I due hanno conquistato ben due top 10 durante il fine settimana all’Estoril, così come Ondrej Vostatek, decimo anche in Gara 2. Il ceco è rimasto alle spalle di Tom Edwards, nono.