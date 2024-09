SBK | Aegerter ko: si infortuna in allenamento e salta Magny-Cours

Il Mondiale Superbike torna in pista la prossima settimana per il round di Magny-Cours, che però non vedrà la presenza di Dominique Aegerter. Il pilota del team GRT si è infortunato in Austria mentre si allenava per prepararsi al round francese e nell’incidente ha rimediato la frattura di diverse costole e una lesione alla spalla destra.

Il team Yamaha GRT ha informato dell’incidente con una nota ufficiale, in cui spiega che il pilota è stato trasportato in Svizzera, dove è stato sottoposto a visite mediche che hanno confermato le lesioni. Si è anche resa necessaria un’operazione, che ha l’obiettivo di stabilizzare le fratture. Da lì si potranno definire i tempi di recupero, che però non sembrano brevi.

Intanto, Aegerter sarà costretto a saltare il round di Magny-Cours della prossima settimana e, con ogni probabilità, anche l’appuntamento a Cremona in programma a metà settembre. A confermare l’assenza in Francia è stato lo stesso pilota, che ha voluto rassicurare tutti dopo l’incidente pubblicando una foto sui propri canali social in cui si mostra in ospedale.

“Ciao a tutti, sfortunatamente mi sono infortunato in un incidente avvenuto in allenamento in Austria mentre mi preparavo per il resto della stagione. Sono stato trasportato in aereo in Svizzera, dove è stato confermato che ho rimediato diverse fratture alle costole e una lesione alla spalla destra. Verrò operato per una procedura di stabilizzazione e I tempi di recupero verranno stabiliti una volta concluso l’intervento, ma non sarò a Magny-Cours. Mi scuso con Yamaha, con il mio team, i miei sponsor e tutti i fan”, si legge nella didascalia della foto pubblicata da Dominique Aegerter.

Il team GRT non ha informato su un eventuale sostituto dello svizzero per il round di Magny-Cours, anche perché non si conoscono bene i tempi di recupero e l’ipotetica data di rientro del pilota.