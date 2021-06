SBK: Misano è tricolore, Rinaldi trionfa in Gara 1

A Misano sventola la bandiera tricolore e suona l'Inno de' Mameli: Michael Ruben Rinaldi trova la sua prima vittoria stagionale proprio sulla pista di casa e difficilmente dimenticherà questa Gara 1. Il romagnolo trionfa davanti al suo pubblico e conquista così il primo successo da pilota ufficiale Ducati, proprio in casa sua.

Rinaldi riesce a tenere a bada un arrembante Jonathan Rea, molto insidioso nelle prime fasi di gara, salvo poi prendere un ampio margine e trionfare con quasi quattro secondi di vantaggio sul primo degli inseguitori, che però non è il campione in carica. Sul secondo gradino del podio infatti sale Toprak Razgatlioglu, che aveva preso il comando della gara nelle primissime curve, arretrando in quarta posizione per poi rimontare fino alla seconda posizione finale.

Jonathan Rea non riesce a capitalizzare il vantaggio della Superpole ed è 'solo' terzo. Il pilota Kawasaki si fa minaccioso nei primi giri, ma poi perde il controllo della sua ZX-10RR ed effettua un salvataggio 'alla Marc Marquez', riuscendo a restare in pista. Rea riprende la via della pista e taglia il traguardo in terza posizione, pagando 5 secondi dal vincitore.

Resta ai piedi del podio un deluso Scott Redding, che accusa un pesantissimo ritardo dal compagno di squadra e vincitore della gara. Il britannico è solo quarto al traguardo e non riesce ad essere mai in lotta per le posizioni di testa. Finale amaro per il pilota Ducati, che però riesce a tenersi dietro Alex Lowes, quindo alla bandiera a scacchi.

Alvaro Bautista è in grado di dare una svolta a un fine settimana complicato e taglia il traguardo in sesta posizione, dopo aver avuto la meglio su Axel Bassani e Tom Sykes. Lo spagnolo è davanti al terzetto in lotta fino alla fine, ma è notevole la prestazione di Bassani, che con il settimo posto finale è il primo dei piloti indipendenti. Chiudono la top 10 Andrea Locatelli e Michael van der Mark, nono e decimo rispettivamente.

Grande la rimonta di Garrett Gerloff, che partiva dalla pit lane per scontare la penalità inflittagli a causa dell'incidente in Gara 2 ad Estoril con Rinaldi. Lo statunitense riesce a rimontare fino alla 12esima posizione, subito dietro a Lucas Mahias. Gara da dimenticare invece per Chaz Davies, scivolato fortunatamente senza conseguenze, ma finito in fondo al gruppo e poi ritirato. Assente invece Eugene Laverty, dichiarto unfit per Gara 1 a seguito della caduta nelle FP3 di questa mattina.