SBK | Jerez, Libere: sorprende Rinaldi davanti a Bulega e Toprak

La prima giornata di prove del round conclusivo del Mondiale Superbike ha regalato una sorpresa, perché in cima alla lista dei tempi si è issato Michael Ruben Rinaldi. E' vero che il pilota del Team Motocorsa ha montato sulla sua Ducati una gomma SCQ per staccare il suo 1'39"591, ma lo è anche che era da tanto tempo che non lo vedevamo in queste posizioni. E questo non può che far crescere un po' di rammarico se si pensa ad una stagione che è stata indubbiamente al di sotto delle aspettative.

Alle sue spalle c'è un Nicolò Bulega che è arrivato carichissimo a Jerez. Riuscendo da rookie a portare la contesa iridata all'ultimo appuntamento non si dire che il pilota della Ducati non abbia svolto alla grande il suo compito. Forse anche con questa consapevolezza, e sapendo che pensare di spuntarla con 46 punti da recuperare è quasi un'utopia, l'italiano sta guidando con il piglio di quello che non ha niente da perdere e, dopo essere stato il più veloce in mattinata, ha ritoccato il suo tempo di 3 millesimi nel pomeriggio, chiudendo secondo a 150 millesimi da Rinaldi.

Il terzo tempo di giornata lo ha messo a referto proprio il leader iridato Toprak Razgatlioglu, che oggi però ha dato la sensazione di essere meno incontenibile del solito in sella alla sua BMW. Il turco ha realizzato il suo 1'39"766 in mattinata, poi nel pomeriggio ha lavorato soprattutto sul passo gara, mettendo insieme la bellezza di 21 giri, ma senza arrivare a ritoccare il crono della FP1.

In generale, gli italiani sono stati in grande spolvero, perché nelle primissime posizioni c'è anche Danilo Petrucci, determinato a conquistare il quarto posto nel Mondiale dopo essersi già preso il titolo di miglior Indipendente, che con la Ducati del Barni Racing Team ha fermato il cronometro su un tempo di 1'39"820, precedendo di appena 54 millesimi la migliore delle Yamaha, che è stata quella di Jonathan Rea. Il sei volte iridato è arrivato al termine di una stagione a dir poco deludente per uno con il suo pedigree, ma spera ancora di riuscire a conquistare magari un podio in una gara lunga, dopo averne centrato uno solo nella Superpole Race della "sua" Donington Park.

Sesto tempo per l'altra BMW di Michael van der Mark, che precede un tandem di piloti italiani che curiosamente hanno realizzato lo stesso tempo al millesimo: si tratta di Axel Bassani e di Andrea Iannone. Per una volta il pilota di Feltre ha saputo essere il riferimento tra le Kawasaki, approfittando anche della mattinata travagliata del compagno di box Alex Lowes, che ha perso quasi tutta la FP1 per un problema tecnico sulla sua ZX-10RR e si ritrova solo 12°.

Fresco del rinnovo con il Team GoEleven, il veterano di Vasto invece forse si è caricato anche per l'opportunità che potrebbe arrivare da Tavullia: è lui infatti il favorito per prendere il posto di Fabio Di Giannantonio sulla Ducati della VR46 quando il romano si fermerà per operarsi alla spalla, saltando le gare di Sepang e Valencia. Per lui vorrebbe dire tornare a correre in MotoGP a cinque anni dall'ultima apparizione e sarebbe un po' una chiusura del cerchio dopo la squalifica di quattro anni.

Sotto al muro dell'1'40" c'è anche Garrett Gerloff con la BMW della Bonovo Action, mentre a completare la top 10 c'è l'altra Ducati griffata Marc VSD di Sam Lowes. La nota deludente di questo venerdì di prove invece è stata senza ombra di dubbio Alvaro Bautista, che non è riuscito a trovare il ritmo su una pista sulla quale in passato ha sempre volato. Il campione del mondo uscente, infatti, si ritrova solamente in 11° posizione, anche se va detto che il distacco nei confronti della Panigale V4R gemella di Bulega è solo di poco più di quattro decimi.

Dopo essere stato velocissimo, ma non essere riuscito a raccogliere quello che avrebbe meritato ad Estoril, per ora sta faticando anche Andrea Locatelli, 13° a sei decimi con la sua Yamaha. Discorso simile per Iker Lecuona, che in Portogallo ha regalato alla Honda il primo podio stagionale e oggi invece si ritrova solo 14°.

Per completare il quadro dei piloti italiani bisogna scendere poi fino alla 21° posizione occupata da Alessandro Delbianco, chiamato a sostituire l'infortunato Remy Gardner sulla Yamaha del Team GRT. In coda al gruppo invece c'è il sammarinese Luca Bernardi, alla seconda wild card sulla R1 della Motoxracing.

