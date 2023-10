SBK | Jerez: Bautista per il titolo, Rinaldi l'ultima con Ducati

Jerez de la Frontera è teatro dell’ultimo appuntamento del mondiale Superbike. Sul tracciato andaluso verrà assegnato il titolo, che in questo momento sembra essere quasi nelle mani di Alvaro Bautista. Al campione del mondo in carica, infatti, mancano solo 2 punti per riconfermarsi, e questo potrebbe avvenire già il sabato. Vincere il titolo davanti al proprio pubblico è una sensazione incredibile che lo spagnolo vuole vivere pienamente ed è pronto a dare battaglia.

Questo fine settimana, le derivate di serie affrontano il round conclusivo tornando sulla pista che ha visto i piloti impegnati nei test durante l’inverno, pertanto si avranno già dei riferimenti importanti. Qui Bautista vuole continuare sulla striscia positiva di tutta la stagione e concludere il 2023 festeggiando in grande: “Sono molto felice di tornare a correre in Spagna, specialmente sul circuito di Jerez de la Frontera che mi piace molto. E’ una pista molto bella, un “classico” del motociclismo”.

“Ci saranno tanti amici, la mia famiglia ed è sempre molto emozionante poter condividere questi momenti. Ho un bel ricordo dei test che abbiamo fatto a gennaio e spero che il feeling possa essere lo stesso. Per me sarà un weekend come tutti gli altri, con lo stesso approccio, cercando di lavorare nel migliore dei modi fin dalle prove libere. Tutto il resto sarà conseguenza della qualità del lavoro che faremo con il team”, afferma alla vigilia dell’appuntamento andaluso.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Il round di Jerez sarà molto emotivo anche per Michael Ruben Rinaldi, che affronterà il suo ultimo weekend da pilota ufficiale Ducati Aruba. Il romagnolo lascerà la squadra al termine di questa stagione ed è pronto a chiudere un capitolo importante della sua carriera con un ottimo risultato: “Sarà un weekend speciale per me, l’ultimo con la mia squadra. E questo mi darà una grande motivazione per fare delle belle gare e lasciarci con ricordi molto piacevoli”.

“Ma non sarà soltanto una questione emozionale perché c’è ancora in palio il titolo di Team Campione del Mondo e vorrei fare di tutto, con Alvaro, per poterlo conquistare. Il meteo probabilmente sarà un po’ incerto. Ma il mio obiettivo è di dare il massimo in ogni condizione per concludere questo capitolo con il team Aruba.it Racing – Ducati con grandi soddisfazioni”, afferma Rinaldi.