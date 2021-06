SBK, Misano: Laverty unfit, salta Gara 1

Si conclude in anticipo il sabato di Eugene Laverty, che sarà costretto a saltare Gara 1. Il pilota BMW è stato protagonista di un incidente nella terza sessione di prove libere che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. L'irlandese ha perso il controllo della sua moto alla Curva 10, impattando contro la barriere e disintegrando la sua M 1000 RR-R.

Tanta paura per Laverty, che ha costretto all'esposizione della bandiera rossa. Sessione interrotta per un po' e pilota portato al centro medico per accertamenti: l'irlandese ha saltato la sessione di Superpole per svolgere le visite mediche del caso, da cui è emersa una lesione al collo che lo costringe a restare fermo.

Laverty chiude questa mattina il suo sabato, ma non è detto che il suo weekend sia infatti concluso. Per oggi è stato dichiarato unfit, ma domani verrà sottoposto a nuove visite mediche nella speranza che riceva l'ok per scendere in pista e disputare la Superpole Race e Gara 2.