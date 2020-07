SBK, Redding: “Importante vedere che Ducati va bene col caldo”

Scott Redding ha dominato i test di Misano e continua a dettare legge anche a Barcellona, dove ha chiuso la prima giornata di test con il miglior crono. Il pilota Ducati torna sul circuito catalano dopo l’esperienza con i prototipi, ma la Superbike è un’altra storia ed il britannico sembra essere ripartito con il piede giusto. Alla fine del primo dei due giorni di test ha un vantaggio di 184 millesimi sul campione del mondo in carica Jonathan Rea e le sensazioni sono decisamente positive.

Redding è soddisfatto del lavoro svolto e ritiene di aver fatto un ulteriore passo in avanti per quanto riguarda il processo di adattamento alle derivate di serie: “È bello tornare in sella alla moto qui in Spagna. Le condizioni della pista sono cambiate molto oggi ed è stata una cosa diversa dalle condizioni trovate negli altri test. Quest’inverno c’era fresco, a Phillip Island non c’è mai stato troppo caldo e nei test di Misano faceva caldo ma c’era molto grip. Quindi oggi è stata una giornata in cui abbiamo imparato molto, ad essere sinceri. Abbiamo fatto un long run a metà giornata. Alla fine del giorno ho fatto un altro long run e ho migliorato il tempo. Ho potuto capire delle cose per quando torneremo a correre qui”.

“Abbiamo provato delle cose sulla moto che dovevamo confermare da Misano, ma per me qui era molto importante girare e vedere come funzionava la moto con il caldo. La pista è bella, in passato non sono andato benissimo, ma sono contento di come è andata oggi in condizioni di caldo e cerco di lavorare sui miei punti deboli. Quindi nel complesso sono molto contento. Venendo qui ho avuto ricordi della GP, ma ora è il momento della Superbike e dobbiamo concentrarci su quella”.

Chi invece ha arrancato di più è stato Chaz Davies. Il gallese è partito in sordina nel 2020 ed anche nei test che anticipano la ripartenza, prevista per il weekend del 31 luglio-2 agosto, è rimasto più attardato rispetto al compagno di squadra. L’alfiere Ducati chiude la prima giornata con l’ottavo crono, ma qualche difficoltà in più non lo preoccupa troppo e si sente pronto a proseguire il lavoro sulla Panigale V4 R.

“È stata una giornata abbastanza buona – afferma Davies – nel complesso il tempo di gara non è stato male. Abbiamo provato qualcosa, un paio di setup per la frizione, un po’ di cose basi, ma niente di più. Ci siamo concentrati sul portare avanti il lavoro che avevamo iniziato nei test di Misano. Su questa pista non mi sento proprio a mio agio, ma il tracciato in sé non è male, nel primo settore vado abbastanza forte”.