Test SBK Barcellona: Redding porta la Ducati al comando nel Day 1

Alla fine del mese di luglio la Superbike ripartirà con il primo round dopo il fermo causato dalla pandemia del Coronavirus. Ma, dopo i test di Misano, oggi piloti e squadre sono nuovamente scesi in pista per il primo dei due giorni di prove al Circuito di Barcellona. Il tracciato catalano ospiterà per la prima volta le derivate di serie nel mese di settembre, ma prima di ripartire per la stagione 2020 la Superbike ne ha approfittato per imparare a conoscere la pista.

Al Montmeló si è ripartiti da Scott Redding, che ha chiuso la prima giornata con il miglior crono, confermando le ottime sensazioni di Misano. Il pilota Ducati ha fermato il cronometro sull’1’41”727, balzando al comando nelle fasi finali e migliorando di 184 millesimi il tempo di Jonathan Rea, in testa fino agli ultimi minuti di sessione. Si accende da subito la battaglia fra i due, che sono separati da poco meno di due decimi e nel corso della giornata si sono alternati le posizioni, con il campione del mondo in carica in testa alla fine del turno mattutino.

Il terzo crono appartiene a Loris Baz, che continua a stupire in questa stagione 2020. Il francese è il primo dei piloti Yamaha e si porta in terza posizione con la R1 del team Ten Kate, pagando 253 millesimi da Redding a fine giornata, in cui ha completato 100 giri. Alle sue spalle troviamo Alex Lowes, che alla fine del primo giorno non va oltre il quarto crono e quasi sei decimi lo separano dalla vetta.

Presente anche Honda ai test di Barcellona e si fa notare con Alvaro Bautista: lo spagnolo, forte anche dell’ampia conoscenza della pista, firma il quinto crono sia nel turno mattutino che in quello pomeridiano ed alla fine della giornata paga 593 millesimi dalla Ducati di Scott Redding. HRC rientra e fa sul serio, ma il Day 1 vede uno dei due piloti fuori dalla top 10. Leon Haslam infatti è solo 11esimo. Problemi per il britannico, protagonista di una caduta questa mattina che lo ha costretto a fermarsi in anticipo. È stato portato in ambulanza al centro medico, dove gli è stata riscontrata solo una botta alla caviglia ed è rientrato regolarmente in pista nel pomeriggio.

Alle spalle di Bautista, quinto, troviamo Tom Sykes, che porta la BMW in sesta posizione. L’inglese ha lavorato oggi con il nuovo capo tecnico, Ian Lord. Il suo compagno di squadra Eugene Laverty agguanta la top 10 con maggiore difficoltà e firma il decimo tempo, a poco più di un secondo dalla vetta.

Sandro Cortese è settimo alla fine del primo dei due giorni di test e con la Kawasaki del team Pedercini precede Chaz Davies, più attardato rispetto al dominatore della giornata. Il gallese infatti non va oltre l’ottavo tempo ma resta davanti a Toprak Razgatlioglu. Ad esclusione del terzo tempo di Baz, restano più in ombra le Yamaha ufficiali, con il turco ai margini della top 10 e Michael van der Mark solamente 14esimo. Per i due piloti però si è trattato oggi del ritorno alle R1 ed alle alte velocità dopo tanto tempo.

Per quanto riguarda gli altri indipendenti, Leandro Mercado è 12esimo, mentre i due portacolori GRT Yamaha Garrett Gerloff e Federico Caricasulo sono 13esimo e 15esimo rispettivamente. Chiude il gruppo Sylvain Barrier, 17esimo alle spalle di Maximilian Scheib. Assente Leon Camier, che deve recuperare dall’infortunio alla spalla.

I tempi dei primi sei piloti al termine del Day 1 a Barcellona

1.) Scott Redding (ARUBA.IT Racing – Ducati) 1’41.727

2.) Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +0.183

3.) Loris Baz (Ten Kate Racing Yamaha) +0.253

4.) Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +0.591

5.) Alvaro Bautista (Team HRC) +0.593

6.) Tom Sykes (BMW Motorrad WorldSBK Team) +0.728