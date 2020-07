Test SBK Barcellona: Rea da record nell’ultima giornata

Si è concluso a Barcellona il secondo dei due giorni di test del mondiale Superbike, che anticipano la ripartenza della stagione, prevista nel weekend dal 31 luglio al 2 agosto a Jerez de la Frontera. Sulla pista catalana hanno girato tutte le squadre che disputeranno il campionato 2020 e l’ultima giornata si è conclusa nel segno di Jonathan Rea, che ha beffato il dominatore assoluto dei test svolti in queste settimane, Scott Redding.

Tempo stratosferico per il Campione del mondo in carica, che ha fermato il cronometro sull’1’40”450, a soli 429 millesimi dal record della pista della MotoGP fatto segnare da Jorge Lorenzo (1’40”021). Rea ha dominato così l’intera giornata, andando in testa alla classifica dei tempi della sessione mattutina e chiudendo secondo nel pomeriggio, restando però al comando nella combinata.

Beffato così Scott Redding, dominatore indiscusso nei giorni scorsi e primo nella sessione pomeridiana. Il pilota Ducati però deve accontentarsi del secondo crono, a 156 millesimi dalla vetta. Il britannico ha continuato a lavorare sul comportamento della sua Panigale V4R in condizioni di caldo ma è stato costretto a chiudere in anticipo la giornata a causa di un problema tecnico. Ancora attardato invece Chaz Davies, che alla fine del Day 2 non va oltre il nono tempo. Il gallese però, che ha lavorato sul telaio, ha fatto segnare il quarto crono nel pomeriggio ed il passo gara non è sembrato negativo.

Alle spalle del duo che ha comandato le sessioni di test troviamo Tom Sykes. L’alfiere BMW agguanta il terzo crono pagando però un ritardo più importante. L’inglese si è concentrato sulla simulazione gara, rimanendo così a mezzo secondo dal leader nella combinata. BMW può vantare entrambi i piloti in top 10 al termine dei due giorni di test, Eugene Laverty infatti è sesto pur essendo il primo ad andare oltre il secondo di distacco dal tempo record di Jonathan Rea.

È ‘solo’ quarto Alex Lowes. Il pilota Kawasaki, che si presenta al round di Jerez da leader della classifica mondiale, paga 687 decimi dal compagno di squadra. Il britannico ha proseguito il suo percorso di adattamento alla ZX-10RR, con cui è sembrato già a suo agio, provando a migliorare ulteriormente per mantenersi ai vertici.

La prima delle Yamaha è quella di Toprak Razgatlioglu. Il fenomeno turco non va oltre il quinto tempo nella combinata, ma nella sessione pomeridiana si fa notare combattendo con Jonathan Rea per le posizioni di testa. Il portacolori Pata Yamaha è stato protagonista di una caduta alla curva 7 questa mattina e ha accusato qualche problema tecnico nel pomeriggio, rimanendo a 768 millesimi dal leader di giornata. Problema tecnico anche per il compagno di squadra Michael van der Mark. L’ormai uscente da Yamaha (nel 2021 correrà con BMW) ha concluso il test in settima posizione e ha lavorato sul grip al posteriore, mettendo a segno molti giri per poter migliorare questo aspetto.

Nella seconda ed ultima giornata di test è rimasta anonima Honda, che ha saltato la sessione mattutina scendendo in pista solo il pomeriggio. Leon Haslam è rimasto in dodicesima posizione, mentre per trovare Alvaro Bautista bisogna scorrere la classifica fino alla quindicesima piazza.

Per quanto riguarda gli indipendenti, il migliore è stato Loris Baz, ottavo al termine dell’ultima giornata. Il pilota del team Ten Kate si è concentrato sul passo gara e sul consumo della gomma in condizioni di caldo. Agguanta la top 10 Leandro Mercado, protagonista di una caduta senza conseguenze tra la curva 2 e 3. I due piloti del team GRT Yamaha Garrett Gerloff e Federico Caricasulo sono rimasti fuori dai primi dieci.

I tempi dei primi sei piloti al termine del Day 2 a Barcellona

1.) Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) 1’40.450

2.) Scott Redding (ARUBA.IT Racing – Ducati) +0.156

3.) Tom Sykes (BMW Motorrad WorldSBK Team) +0.506

4.) Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +0.687

5.) Toprak Razgatlioglu (PATA YAMAHA WorldSBK Official Team) +0.768

6.) Eugene Laverty (BMW Motorrad WorldSBK Team) +1.044