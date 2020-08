SBK, Portimao, Libere 3: ancora Yamaha con Razgatlioglu

Il sabato mattina del round di Portimao parte con la terza sessione di prove libere della Superbike, che vede ancora una volta un dominio Yamaha. L’ultimo turno che precede le qualifiche porta la firma di Toprak Razgatlioglu, che fa segnare il miglior crono nelle fasi finali in 1’41”658. Il team ufficiale inizia la giornata in grande spolvero con una nuova doppietta: Michael van der Mark chiude in seconda posizione, a 186 millesimi dal compagno di squadra.

I due portacolori Pata Yamaha precedono Jonathan Rea, terzo a due decimi dalla vetta. Il pilota Kawasaki completa solo sette giri e precede la Yamaha del team Ten Kate di Loris Baz, ancora una volta primo dei piloti indipendenti. Il francese è quarto e paga poco meno di tre decimi dal compagno di marca. Scott Redding inizia il sabato con il quinto tempo. Il leader del mondiale sta ancora familiarizzando con il tracciato di Portimao, ma riesce a non essere troppo lontano da Razgatlioglu, rimanendo a 304 millesimi.

Alle spalle del pilota Ducati troviamo Tom Sykes, ancora una volta efficace sul giro secco e sesto al termine della terza sessione. L’alfiere BMW precede l’altra Panigale V4R guidata da Michael Ruben Rinaldi, ancora una volta autore di ottime prestazioni e settimo a 465 millesimi dal turco della Yamaha. Ottavo crono per Alex Lowes, che appare più in difficoltà rispetto al compagno di squadra ed accusa quasi mezzo secondo di ritardo dalla vetta. Chiudono la top 10 Alvaro Bautista e Chaz Daviez, nono e decimo rispettivamente. Al gallese della Ducati viene anche cancellato il tempo per aver ecceduto i limiti della pista ed il suo riferimento finale lo porta a quasi nove decimi da Razgatlioglu.

Continua ad avere molte difficoltà Marco Melandri, che non va oltre il 19esimo crono ed è protagonista di una caduta. Fine settimana complicato anche per Lorenzo Gabellini, che ancora una volta chiude il gruppo in 23esima posizione, mentre va un po’ meglio a Federico Caricasulo, 14esimo. Il pilota del team GRT Yamaha resta subito alle spalle di Leon Haslam, che in sella alla Honda HRC firma il 23esimo tempo.