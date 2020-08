SSP, Portimao, Libere: Locatelli primo con caduta

Inizia il terzo round della stagione anche per il mondiale Supersport, che questo fine settimana va in scena a Portimao. Cambiano i circuiti, ma non cambia il dominatore: Andrea Locatelli chiude la giornata di libere del venerdì al comando della classifica combinata, dopo aver firmato il miglior tempo sia nella prima sia nella seconda sessione. Il leader del mondiale ha concluso il suo miglior giro in 1’45”598, mostrando anche il passo migliore rispetto alla concorrenza.

Nella seconda sessione di prove libere il pilota del team Bardahl Evan Bros è incappato in una caduta alla Curva 5, fortunatamente senza conseguenze. Nonostante ciò, è tornato in sella alla sua Yamaha per firmare il miglior crono. Alle spalle di Locatelli troviamo il diretto inseguitore in classifica, Jules Cluzel. Il francese è secondo a 68 millesimi dalla vetta. In terza posizione troviamo ancora una Yamaha, quella di Isaac Vinales. Lo spagnolo però paga 2 decimi di ritardo da Locatelli.

Lucas Mahias si ferma in quarta posizione al termine della giornata di libere, ma mostra comunque un ottimo passo in ottica gara. Il francese del team Puccetti si mette alle spalle Raffaele De Rosa, quinto con la MV Agusta a solo un decimo da Mahias. La Yamaha di Corentin Perolari è sesta a ben 6 decimi dal leader di giornata. Settimo crono per Manuel Gonzalez, che mostra un buon adattamento alla Supersport 600. Lo spagnolo precede Hannes Soomer, ottavo. Chiudono la top 10 Steven Odendaal e Philipp Oettl, nono e decimo rispettivamente.