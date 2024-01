SBK | Marc VDS presenta la Ducati di Sam Lowes per il 2024

Il debutto del team Marc VDS nel mondiale Superbike è uno dei più attesi della stagione 2024 e la squadra belga ha presentato ieri sera la sua moto con cui correrà nel campionato delle derivate di serie. Sam Lowes ha tolto i veli alla Panigale V4R di cui disporrà per il suo esordio in Superbike. Nuova sfida per il britannico, che dopo dieci stagioni nel mondiale nella classe Moto2, abbraccia un nuovo progetto e si tuffa nelle derivate di serie, dove ritrova suo fratello Alex (confermato nel team ufficiale Kawasaki). Per Sam Lowes però si tratta quasi di un ritorno al passato: nel 2013 aveva infatti conquistato il titolo mondiale Supersport, ma stavolta torna nel paddock per correre in Superbike, la classe regina del campionato.

La moto, che si presenta con i classici colori del team di Marc Van der Straten, è stata svelata ieri sera nella cornice dello Château de Modave, in Belgio. La squadra Superbike che affiancherà Sam Lowes è quasi interamente tricolore e sarà guidata dal capotecnico Giovanni Crupi, mentre Stefano Guidi sarà incaricato della telemetria. Carmine Oliva, Marco Pascucci e Nicolas Guichard saranno i meccanici.

"Sono molto felice e orgoglioso di continuare a lavorare con questa grande squadra e di correre ancora una volta per Marc”, afferma Sam Lowes. “È una nuova grande sfida per me cambiare categoria dopo tanto tempo e sono molto felice e motivato a iniziare. Vorrei ringraziare Marc per avermi chiesto di essere il primo pilota del suo team nel WorldSBK. La moto è bellissima ed è una sensazione incredibile guidare una Ducati. La livrea è fantastica ed è davvero speciale rappresentare Marc e questa squadra nel WorldSBK".

Bicicletta di Sam Lowes, Team MarcVDS 1 - 11 Foto di: Marc VDS Sam Lowes, Team MarcVDS 2 - 11 Foto di: Marc VDS Sam Lowes, Team MarcVDS 3 - 11 Foto di: Marc VDS Sam Lowes, Team MarcVDS 4 - 11 Foto di: Marc VDS Sam Lowes, Team MarcVDS 5 - 11 Foto di: Marc VDS Sam Lowes, Team MarcVDS 6 - 11 Foto di: Marc VDS Sam Lowes, Team MarcVDS 7 - 11 Foto di: Marc VDS Bicicletta di Sam Lowes, Team MarcVDS 8 - 11 Foto di: Marc VDS Bicicletta di Sam Lowes, Team MarcVDS 9 - 11 Foto di: Marc VDS Bicicletta di Sam Lowes, Team MarcVDS 10 - 11 Foto di: Marc VDS Bicicletta di Sam Lowes, Team MarcVDS 11 - 11 Foto di: Marc VDS

"Sono davvero entusiasta di continuare a lavorare con il mio nuovo capo equipaggio Giovanni per migliorare la mia conoscenza della moto. Ho solo bisogno di imparare la moto, le gomme e il formato in un weekend di gara con le tre gare. Il primo obiettivo dei test sarà quello di fare mia la moto e sentirmi a mio agio. Ho bisogno di giri e chilometri sulla moto per capire molte cose. Ma questo arriverà e se dovessimo correre oggi, sento che potremmo fare un buon lavoro. L'obiettivo è comunque quello di lottare davanti. Spero di poter lottare per i podi e le vittorie e di imparare molto. Anche essere il miglior pilota indipendente deve essere un obiettivo", prosegue il pilota britannico.

Marc Van der Straten, boss del team Marc VDS, afferma: "Il 15 gennaio 2024 sarà sempre una data memorabile per me, perché oggi presentiamo il nostro team Moto2 e la famiglia Elf Marc VDS Racing cresce con l'arrivo del nostro nuovo team WorldSBK. È stato davvero bello e motivante vedere le nostre tre moto con i loro piloti di talento sul palco, e sapere che daranno il massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati. In Moto2, con Tony Arbolino e Filip Salac, continueremo la nostra ricerca di vittorie e podi per cercare di vincere il Campionato del Mondo. Nel Campionato WorldSBK, ci troviamo di fronte a una nuova grande ed entusiasmante sfida. Anche se siamo solo all'inizio, siamo molto ben preparati e supportati dal brillante talento di Sam Lowes e dalla qualità tecnica di Ducati. Sappiamo che insieme possiamo fare grandi cose. Infine, vorrei ringraziare tutti i nostri amici e partner che continuano a sostenere i nostri progetti e a condividere la nostra grande passione stagione dopo stagione. Godiamoci insieme un grande 2024”.

Marco Zambenedetti, Responsabile project management Ducati SBK, dichiara: “È un enorme piacere che il nome di Ducati brilli insieme alla famiglia Marc VDS Racing. I loro tre titoli mondiali in Moto2, gli eccellenti risultati ottenuti in oltre un decennio e, soprattutto, il loro impegno per l'eccellenza, fanno di questo team un partner ideale. Inoltre, siamo lieti che Sam Lowes sarà ai comandi della nostra Ducati Panigale V4 R Superbike. Ducati farà tutto il possibile per aiutarlo a dimostrare la sua velocità e il suo talento e siamo convinti che la sua esperienza farà crescere anche noi. Infine, vorrei ringraziare Marc van der Straten e il team per la fiducia accordata a Ducati nell'accompagnarli in questa nuova avventura nel WorldSBK. Sono sicuro che sarà una stagione entusiasmante per tutti".