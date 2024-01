SBK | L’inverno “caldo” del mondiale: ecco date e luoghi dei test

Negli ultimi due mesi abbiamo avuto un piccolo assaggio di quella che sarà la stagione 2024 del Mondiale Superbike, con debutti, conferme e grandi sorprese. Tuttavia, il bello deve ancora arrivare perché con l’arrivo del mese di gennaio si riparte e il campionato ricomincia a entrare nel vivo.

Non è ancora tempo di spegnere il semaforo e dare il via alla stagione, ma certamente è arrivato il momento di prepararsi ai 13 round in cui si combatterà per conquistare il titolo. Qualcuno riuscirà a battere Alvaro Bautista? Lo spagnolo si ripeterà? Quali saranno i grandi avversari del pilota Ducati?

Sono tante le domande a cui non sappiamo ancora dare una risposta, ma una prima idea possiamo farcela con i test invernali che sono ormai dietro l’angolo. Dopo i primi approcci visti lo scorso novembre a Jerez, è ora il momento di mettere alla prova il lavoro svolto durante l’inverno, per continuare a progredire e arrivare il più preparati possibile all’inizio della stagione, in Australia.

Vacanze finite, si riparte il 24 gennaio, per due giorni di test sulla pista di Jerez. Il circuito intitolato ad Ángel Nieto ospita come di consueto la prima parte di test, in cui sarà importante togliersi di dosso un po’ di ruggine e ricominciare a familiarizzare con le velocità e anche con le nuove moto per chi è al debutto.

Questo è il caso di Jonathan Rea, che nel 2024 correrà con la Yamaha lasciando la Kawasaki. Al suo posto troviamo Axel Bassani, che esordisce in un team ufficiale e sarà in sella alla ZX-10RR. Prenderà parte ai test anche Toprak Razgatlioglu, che da pilota BMW avrà un primo confronto con i rivali. Tanta attesa anche per Andrea Iannone, che ha ben figurato proprio su questa pista nei test di novembre e ora riparte da Jerez con la Ducati del team Goeleven per consolidare il pacchetto.

Qualche giorno di pausa, giusto il tempo di spostarsi dall’Andalusia all’Algarve: dopo i test di Jerez, è il turno di Portimao. L’autodromo portoghese ospita altri due giorni di prove il 29 e 30 gennaio, replicando lo schema messo in atto negli anni precedenti. Jerez e Portimao sono sede dei test invernali, dove piloti e team iniziano a gettare le basi della stagione 2024, prima di caricare le casse e inviare tutto in Australia.

Proprio Phillip Island ospiterà non solo il round inaugurale del campionato, ma anche gli ultimi due giorni di test. Si torna al format pre-Covid, in cui la pista australiana diventa teatro degli ultimi ritocchi prima di partire. Il 19 e 20 febbraio c’è l’ultima sessione di test, poi nel weekend dal 23 al 25 febbraio si darà ufficialmente il via alla stagione.

Ricordiamo che oltre ai test ufficiali elencati qui sotto, le squadre del mondiale Superbike avranno la possibilità di svolgere dei test privati, sia prima sia durante la stagione.

Date test SBK 2024

24-25 gennaio – Circuito de Jerez Ángel Nieto

29-30 gennaio – Autodromo Internacional do Algarve

19-20 febbraio – Phillip Island Grand Prix Circuit